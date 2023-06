In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein unbekannter Täter in mehrere der Hütten in der Schrebergartenanlage am Friedengrund eingebrochen. Der Unbekannte hebelte laut Polizei die Geräteschuppen von fünf Gartenlauben auf dem Gelände des Gartenbauvereins auf und erbeutete daraus diverse Werkzeuge, Gartengerät und Kinderspielzeug.

Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt

Wie groß der Schaden durch den Einbruch ist, ist noch nicht bekannt. Personen, denen in den Abend-/Nachtstunden von Dienstag auf Mittwoch Verdächtiges im Bereich der Schrebergartenanlage aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, mit dem Polizeirevier Villingen in Verbindung zu setzen.