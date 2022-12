Das wird so richtig teuer: Rund 16.000 Euro Blechschaden bilanziert die Polizei nach einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 9.30 Uhr auf der Villinger Straße in VS-Schwenningen ereignet hat. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Den Unfallverursacher sehen die Beamten demnach in einem 80-jährigen Fahrer eines BMW, der von einem Tankstellengelände auf die Villinger Straße gefahren sei.

Dabei muss er vermutlich einen Moment unaufmerksam gewesen sein – denn beim Einbiegen auf die Straße stieß der BMW-Fahrer mit einem von links kommenden und in Richtung Schwenningen fahrenden Mercedes eines 70-jährigen Autofahrers zusammen. Glück im Unglück: Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.