Auch dieses Jahr gibt es die beliebte VS-Blumenmischung „VS blüht auf“, um Garten und Balkon zu schmücken und dabei das Ökosystem Villingen-Schwenningens zu fördern. Ab sofort können die 25 Gramm-Mischungen an ausgewählten Standorten kontaktlos abgeholt werden.

Hier gibt es die Tütchen Die Samentütchen stehen an folgenden Standorten vor dem Eingang zur kontaktlosen Abholung bereit: Rathaus Schwenningen, Bahnhof Schwenningen, Tourist-Information, Franziskaner-Kulturzentrum, Tourist-Information, Bürgerservicezentrum Villingen (Container auf dem Rathaus-Parkplatz). Außerdem wird die Mischung bei den neun Ortsverwaltungen zu den jeweiligen Öffnungszeiten ausgelegt. Die Blumenmischungen sind Montag bis Donnerstag von circa 8.30 bis 16 Uhr und freitags von 8.30 bis 12 Uhr in Weidenkörben vorzufinden.

Eine Mischung kann drei Quadratmeter erblühen lassen. Zu verteilen gibt es dieses Jahr 5000 kostenlose Tüten. Im Frühjahr 2018 wurde die Blumenmischung in den Wappenfarben Blau – Rot – Gelb – Weiß als „Grünes Stadtmarketing“ erstmals produziert und kostenlos an interessierte Bürger verteilt. Die Resonanz war immens: Die knapp 3000 Tütchen waren damals in kürzester Zeit vergriffen, die Stadt musste nachbestellen. Die Blumen sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch ökologisch wertvoll und wirtschaftlich sinnvoll.

Mohn und Kornblumen

Zahlreiche positive Rückmeldungen und Fotos vom heimischen Beet hätten der Stadtverwaltung bestätigt, dass die stadteigene Blumenmischung gut ankommt und sehr gefragt ist, heißt es in einer Mitteilung. Die insektenfreundliche Blumenwiese ist auch im öffentlichen Stadtgebiet bald wieder zu bestaunen: Gesät werden 700 Quadratmeter an den Schwenninger Ortseinfahrten und 400 Quadratmeter in den Villinger Ringanlagen. Die städtischen Farben wurden auch dieses Jahr bei der Samenauswahl berücksichtigt. Unter den 40 verschiedenen Blumen- und Kräuterarten sind unter anderem Samen von roten Leinen, Schleifenblumen, Kornblumen und Mohnblumen dabei.