Mit dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ werden in den Jahren 2023 bis 2025 verschiedene Dinge zur Steigerung der Attraktivität der Innenstädte Villingen und Schwenningen umgesetzt, berichtet das Stadtmarketing. Als erstes ist jetzt die Villinger Brunnenstraße dran, die seit dieser Woche von scheinbar schwebendem Blumenschmuck überspannt ist.

Aufgrund der charmanten Einzelhandelsgeschäfte auf attraktiver, kleiner Fläche wurde der Teilabschnitt der Brunnenstraße ausgewählt, so das Stadtmarketing. Ziel der Dekoration sei es, auf die attraktiven Nebenlagen in der Innenstadt aufmerksam zu machen und diese in Szene zu setzen. Gleichzeitig fungiert die Dekoration auch als Art Leitsystem, das Besucherinnen und Besucher von der Niederen Straße oder von der Färberstraße in das charmante Gässle führt – oder eben in die umgekehrte Richtung. Zusätzlich dient die Dekoration, die zukünftig auch wechseln wird, als Fotomotiv und Selfiepoint und soll somit die Aufmerksamkeit auch Online auf die Attraktivität der Stadt lenken und zu einem Besuch einladen.

„Mit dieser Aktion, die auch von den Einzelhändlern der Brunnenstraße unterstützt wird, wollen wir gemeinsam und gezielt auf unsere attraktiven und hochwertigen Nebenlagen aufmerksam machen und die Gäste der Innenstadt auch dorthin einladen“, so Matthias Jendryschik, Leiter der Stabsstelle Stadtmarketing. Ein besonderes Dankeschön galt vor allem den Hauseigentümern, die durch ihre positive Unterstützung und Rückmeldung die Umsetzung überhaupt möglich gemacht haben. „In Rekordzeit waren die durchweg positiven Zusagen zur Anbringung der notwendigen Bohrhaken vorhanden – ein tolles Signal und daher ein großes Dankeschön“, freut sich Simone Haug, Projektleitung bei der WIR VS GmbH und zuständig für diese Aktion.

Insgesamt wurden fünf Drahtseilüberspannungen von der Firma Neon-Nagel angebracht, an denen jeweils drei unterschiedlich große, bunte Blumenkugeln hängen. Diese Dekorationselemente werden zukünftig wechseln, je nach Jahreszeit oder vielleicht auch Anlass. Welche weiteren Dekorationselemente ausgewählt werden, wird allerdings noch nicht verraten. So bleibt der Besuch der Innenstadt immer neu und spannend. Die aktuellen Elemente werden aber auf jeden Fall bis Ende September die Brunnenstraße schmücken.