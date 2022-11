Mit der Pandemie hat sich das Leben für Studenten in Deutschland gravierend verändert. Vorlesungen fanden lange nur noch Online statt. Mittagessen in der Mensa, Partys oder Lerngruppen, all das war plötzlich nicht mehr möglich.

Doch zum Glück ist vielerorts zwei Jahre später wieder ein großes Stück Normalität in das Studentenleben eingekehrt. Doch nicht überall. Zahlreiche Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Schwenningen müssen seit Corona auf warme Mahlzeiten in der Mittagspause verzichten. Dieses Stück Normalität ist hier nicht wieder zurückgekehrt.

Im Detail geht es um die Studenten im Bereich Soziale Arbeit. Ihr Stundenplan spielt sich vornehmlich im Campus in der Schramberger Straße ab, Luftlinie gut 1,5 Kilometer vom DHBW-Hauptstandort in der Innenstadt gegenüber dem Schwenninger Bahnhof gelegen.

Bis zur Pandemie stand der Fakultät Sozialwesen dort ein Bistro im Nachbargebäude zur Verfügung, wo ein Pächter täglich von 9 Uhr bis 14 Uhr warme, frisch gekochte Speisen sowie süße und herzhafte Snacks im Angebot hatte. Laut DHBW-Internetseite steht den Studenten das Bistro 28 auch wieder zur Verfügung (Stand. 20. November 2022).

Blick durch die Scheiben in das verwaiste Campus-Bistro. | Bild: Fröhlich, Jens

Doch in Wirklichkeit hat das Bistro schon lange nicht mehr geöffnet, „und das, obwohl seit April diesen Jahres wieder voller Betrieb hier am Campus herrscht“, sagt Patrick Strobel, der im dritten Semester Soziale Arbeit studiert. „Es gibt lediglich Snackautomaten im Gebäude“, fügt eine Kommilitonin hinzu. Diese würden vor allem ungesunde Snacks und Süßigkeiten beherbergen. Sie findet dieses Angebot auch nicht schlecht, gibt sie zu, es sei aber kein Ersatz für eine regelmäßige, ausgewogene Ernährung.

Lieferservice, Vesperbrot und Microwelle

Und wie ernähren sich die Studenten dann während langer Studientage? „Entweder wir bringen uns etwas mit, oder wir rufen einen Lieferservice an“, so Strobel. Das sei jedoch mit der Zeit sehr kostspielig. Außerdem gebe es keine Möglichkeit, vorgekochte und mitgebrachte Speisen vor Ort aufzuwärmen. „Es gibt hier keine Mikrowelle.“ Das Angebot der Studenten, solch ein Gerät selbst zu organisieren, inklusive elektronischem Sicherheitscheck, sei von der Hochschule abgelehnt worden.

Auch einen Supermarkt, oder andere Essensmöglichkeiten, gebe es in naher Umgebung nicht. Mahlzeiten müssen also weiter kalt verzehrt oder teuer bestellt werden.

Warum nicht in der Mensa essen?

Allerdings gibt es für Studenden auch die DHBW-Mensa in der Innenstadt, die vom Studierendenwerk Freiburg betrieben wird. Hier dürften auch die Studenten aus Schramberger Straße einkehren. Die Zeit reiche nicht. Die Mittagspause dauere lediglich eine halbe Stunde, der Weg zu Fuß in die Innenstadt rund 25 Minuten. Auch bei Nutzung von Bus oder oder Fahrrad sei die Zeit nicht ausreichend.

Studierende der Dualen Hochschule in Schwenningen am Standort in der Schramberger Straße haben derzeit keine Möglichkeit, in ihrer Mittagspause eine warme Mahlzeit zu bekommen. | Bild: Fröhlich, Jens

Unterstützung bekommen die Studenten von Studierendensprecher Semir Duman, der versucht in der Sache zu vermitteln. Ihm ist es ein Anliegen, dass zeitnah eine Lösung für seine Kommilitonen gefunden wird, auch wenn er selbst am Standort in der Innenstadt nicht betroffen ist.

Das sagt die Hochschule

Da das Problem nicht ganz neu ist, ist es auch in der Hochschul-Verwaltung bereits bekannt. Eigentlich sollte der Betreiber das Bistro wieder im Oktober 2022 öffnen. „Der bisherige Betreiber teilte allerdings dem Studierendenwerk im November 2022 mit, dass er den Betrieb dauerhaft einstelle“, so Hochschulsprecherin Annika Honacker.

Man arbeite an der Lösung: „Der örtliche Senat der DHBW Villingen-Schwenningen befasste sich in einer der vergangenen Sitzungen mit einer kurzfristigen Interimslösung“, so Honacker. Dabei seien Vorschläge zu einer mobilen Nahrungsversorgung, zum Beispiel durch Foodtrucks, geprüft worden, allerdings ohne Erfolg. Die Hochschule könne keinen Dienstleister bezahlen. Umgekehrt würden Dienstleister das unternehmerische Risiko abwägen.

Wegen Corona-Einschränkungen geschlossen und seither nicht mehr eröffnet. Das Campus-Bistro in der Schramberger Straße in Schwenningen. | Bild: Fröhlich, Jens

Auch der Vorstoß, einen größeren Akteur aus dem Bereich der Sozialen Einrichtungen für eine Verpflegung der Studenten zu gewinnen, sei gescheitert. Die DHBW habe die Bedenken der Einrichtung hinsichtlich der Umsetzung einer Verpflegungsmöglichkeit nicht entkräften können, so Honacker. Zu einer fehlenden Microwelle teilt sie mit: „ Wir haben keinen Spielraum bei der Nutzung privater Gerätschaften, wie einer Mikrowelle.“ Landeseigene Geräte müssten intervallweise begutachtet werden.

Hoffen auf neuen Pächter

Eine schnelle Übergangslösung scheint also nicht in Sicht. Bleibt die Hoffnung auf eine längerfristige Lösung. Es werde überprüft, die Vorlesungszeit der Fakultät Sozialwesen so auszuweiten und anzupassen, dass die Zeit zur Verpflegung über die Mittagszeit ausreicht. Und: Es wird ein neuer Pächter gesucht.