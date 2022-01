Schwarzwald-Baar vor 5 Stunden

Bilder auf Kork: Wie ein Schwenninger Start-up mit einer weltweit neuen Idee begeistert

Drei Freunde aus der Region haben im Oktober das Start-up Effectory Art Prints beim Schwenninger Flugplatz gegründet. Dort stellen sie Poster und Bilder aus Kork her – als weltweit einzige Firma. Wie die drei Gründer zu ihrer Idee gekommen sind und was die Herstellung so einzigartig macht.