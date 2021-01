von sk

Ein mit laut Polizei mehr als 0,9 Promille alkoholisierter BMW-Fahrer ist am frühen Sonntagmorgen auf der winterglatten Schwenninger Straße ins Schleudern geraten und gegen das Geländer der Bahnhofsbrücke geprallt. Der Mann blieb dabei unverletzt. An seinem Wagen, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Eine zufällig in der Nähe befindliche Polizeistreife kontrollierte den 40-jährigen Autofahrer und stellte bei ihm eine alkoholische Beeinflussung fest. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgaben. Ihn erwartet nun noch ein Strafverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinwirkung und dem dabei verursachten Unfall. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des beschädigten Wagens.