Eine unbekannte Anruferin hatte einen 84-Jährigen am Telefon getäuscht und ihn dazu überredet, einen größeren Bargeldbetrag bei seiner Bank abzuheben. Ein aufmerksamer Bankangestellter witterte den Betrug und wies den Senior darauf hin, weshalb er sich das Geld nicht auszahlen ließ. Dadurch kam es nicht zu einem Vermögensschaden. Auch in Rottweil versuchten Betrüger am Dienstag, eine 82-jährige Frau hereinzulegen. Diese allerdings durchschaute die Betrugsabsicht und informierte die Polizei.

Informationen zum Schutz vor dieser und anderen Betrugsmaschen stellt die Polizei im Internet (unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick) bereit.

. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz am Standort Villingen ist unter der Rufnummer 07721 601-0 erreichbar.