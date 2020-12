Zu einem versuchten „Enkeltrick-Betrug“ per Telefon ist es nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag in Zimmern ob Rottweil gekommen. Gegen 15.30 Uhr meldete sich eine weibliche Anruferin bei einer 85-Jährigen aus Zimmern und behauptete am Telefon, die Enkelin zu sein. Sie hätte in Stuttgart einen Verkehrsunfall gehabt und benötige jetzt dringend eine höhere Summe Bargeld. Ein bei der 85-Jährigen während des Telefonates anwesender Mann erkannte sofort den Betrugsversuch, zeichnete den Anruf auf und verständigte die Polizei. Diese rät älteren Menschen:

Sich nicht unter Druck setzen lassen

Den Hörer auflegen, wenn einem etwas merkwürdig erscheint

Am Telefon nie über persönliche und finanzielle Verhältnisse reden

Nie Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben

Mit der Familie oder Vertrauten über den Anruf sprechen

Wer unsicher ist, kann die Polizei unter 110 (ohne Vorwahl) oder die örtliche Polizeidienststelle anrufen





Wie dieser Fall wieder zeigt, ist es nach wie vor notwendig, dass insbesondere ältere Menschen über die Betrugsmaschen informiert und entsprechend sensibilisiert werden. Informationen zu diesem Thema gibt es in der Broschüre „Vorsicht Abzocke!“ unter: https://praevention.polizei-bw.de/ oder bei jeder Polizeidienststelle. Auch werden die Jüngeren gebeten, ihre älteren Angehörigen vor solchen Betrugsmaschen zu warnen. Informationen und Tipps – insbesondere zum „Enkeltrick“ – und wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, gibt es im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick .