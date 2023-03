Aufgrund einer beschädigten Wasserleitung ist die Wasserversorgung im Stadtbezirk Schwenningen aktuell gestört. Nach Auskunft von Daniela Dietrich von den Stadtwerken Villingen-Schwenningen (SVS) sind Mitarbeiter vor Ort und arbeiten mit Hochdruck daran, den Schaden zu beheben. Aktuell ist wohl der gesamte Stadtbezirk betroffen. „Wobei manche Haushalte Wasser haben, allerdings mit geringem Druck“, so die Sprecherin.

Im Moment tagt ein Krisenstab bei den Stadtwerken, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Was der Grund für die Beschädigung ist, sei derzeit noch nicht ganz klar. Die Stadtwerke wollen sofort darüber informieren, wenn die Störung beseitigt ist und das Wasser wieder überall fließt.

Das soll im Laufe des Tages der Fall sein. Im Laufe des Vormittags gingen permanent Anrufe bei den Stadtwerken ein, weil die Kunden wissen wollten, warum kein Wasser fließt.

In den vergangenen Jahren gab es einige Probleme mit dem Trinkwassernetz Villingen-Schwenningen, da coliforme Keime entdeckt worden sind – die Ursache lag im Gebiet der Eckener Straße in Schwenningen. Die Wasserleitungen wurden daraufhin ausgetauscht, außerdem wurde das Trinkwassernetz gespült, das Trinkwasser in Schwenningen wurde lange Zeit gechlort.