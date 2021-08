Noch hat das Ausbildungsjahr nicht begonnen, entsprechend sind Betriebe noch auf der Suche nach neuen Lehrlingen. Eine Möglichkeit junge Menschen und Firmen zusammenzubringen, ist die Berufemesse Jobs for Future.

Eigentlich findet die Messe immer im Frühjahr statt. Vergangenes Jahr musste sie wegen der Corona-Pandemie aber vom 12. März auf Ende September verschoben werden. „Und wir haben im Dezember 2020 bereits entschieden, dass die Jobs for Future auch in diesem Jahr wieder später im Jahr stattfindet“, sagt Karin Huber, Projektleitung der SMA Südwestmesse auf SÜDKURIER-Anfrage. 2022, so Huber weiter, plane man aber wieder im März mit der Berufsmesse.

Schwarzwald-Baar-Kreis Kaufmann, Pfleger oder doch Koch? Welche Berufe bei Auszubildenden und Arbeitern besonders gefragt sind – und wo Firmen dringend nach neuen Leuten suchen Das könnte Sie auch interessieren

In diesem Jahr aber werden rund 200 Aussteller Infos und individuelle Tipps für Berufsanfänger sowie Um- und Wiedereinsteiger vom 23. bis 25. September anbieten. Die Messehalle werde an den drei Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt und das Parken sind nach Angaben der Veranstalter frei.

Vor Ort, so Projektleiterin Huber weiter, werde an jedem der drei Tage für einige Stunden der Impfbus Halt machen. Wer also will, kann sich schnell und einfach eine Covid-Spritze abholen.

Jobs for Future Jobs for Future, die Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung und Studium, findet von 23. bis 25. September auf dem Messegelände in VS-Schwenningen statt. Geöffnet ist die Halle mit den rund 200 Ausstellern täglich von 9 bis 17 Uhr. Weitere Infos zur Messe gibt es HIER

Neben bekannten Berufen aus dem Handwerk, der gewerblich-technischen, kaufmännischen oder sozialen Branche, wird neu in diesem Jahr der Pflegeverbund Schwarzwald-Baar-Kreis vor Ort sein. 21 Pflegeeinrichtungen informieren unter anderem über die neue duale Ausbildung zu Pflegefachleuten, in der Nachwuchskräfte in drei Jahren sowohl theoretische als auch praktische Fähigkeiten erwerben. Auch Praktika können im Rahmen der Messe vereinbart werden.

Last-Minute-Börse

Darüber hinaus können Interessierte in der Last-Minute-Börse einen Ausbildungsplatz ergattern. Die Börse richtet sich gezielt an die Nachvermittlung und informiert über offene Ausbildungsplätze, die sofort besetzt werden können. Und auch Hilfe beim Erstellen oder Optimieren der Bewerbungsmappe – vom Inhalt bis zum passenden Bewerbungsfoto – wird angeboten.