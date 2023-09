Riesen-Chaos im Goldenbühl: Durch das eigentlich sehr ruhige Villinger Quartier rund um die Triberger Straße irren seit Montagmorgen zahllose Autos, wenden, suchen, ständig kreischt irgendwo ein Rückwärtsgang. Schuld an der Situation ist die Sperrung der Berliner Straße, bei der aktuell die Straßendecke saniert wird.

Auch ein Lastwagen steckt mal wieder fest

Stefan Bonigut lebt an der Königsfelder Straße und hat seit Montagfrüh ein ständiges Spektakel vor seinem Fenster. In diesem Moment versuchen gerade drei Autos verzweifelt, das schmale Sträßchen irgendwie wieder zu verlassen. Ein Stückchen weiter hinten steckt ein Lastwagen fest. Ein Albtraum für Autofahrer und Anwohner gleichermaßen – doch auch ganz normaler Anblick in diesen Tagen, seit die Berliner Straße zu ist, sagt der Anwohner.

Ein Laster hängt fest, mehrere Autos versuchen Wendemanöver: Derzeit Alltag in der Königsfelder Straße. | Bild: Stefan Bonigut

Doch wo liegt eigentlich das Problem? Wer zur Straßensperrung an der Kreuzung von Triberger und Berliner Straße kommt, erfährt erst wenige Meter vor der Ampel, dass er geradeaus nicht weiterkommt. Rechts oder links, zwischen diesen beiden Optionen hat er nun die Wahl. Dass es bei der rechten Option nur in ein Wohngebiet ohne Weiterkommen geht, erfährt montags an dieser Stelle zunächst keiner.

Ärgert sich sehr über herumirrende, oft rücksichtlose Autofahrer in ihrer ruhigen Wohnstraße: Anna Liehr mit Sohn Moritz. Im Hintergrund ist die gesperrte Ausfahrt der St. Georgener Straße zu sehen. | Bild: Liehr, Matthias

Einige Anwohner haben zunächst selbst ein Schild gemalt, um die Autofahrer zu warnen, und vor der Ampel an der Berliner Straße aufgehängt. auch ein offizielles Sackgassen-Verkehrsschild steht hier mittlerweile. Jedoch – die Hinweise werden von vielen Autofahrern offenbar schlicht ignoriert.

Wer rechts abbiegt, steckt mittendrin im Ärgernis. Wegen der Straßenarbeiten sind die Königsfelder und die St. Georgener Straße zu Sackgassen geworden. Ihre Ausfahrten enden auf der Berliner Straße mitten in der Baustelle und wurden ebenfalls gesperrt.

Wer erst einmal mit dem Auto in dem Viertel steht, sucht in allen Straßen nach einem Ausweg. Jedoch – es gibt keinen. Bis zu acht Minuten, so erzählt Anwohner Bonigut, dauert es, bis die Fahrer das Gebiet wieder verlassen.

Wer hier vor der Sperrung der Berliner Straße nach rechts abbiegt, auf den wartet eine Irrfahrt durch das Wohngebiet. | Bild: Burger, Tatjana

„Es herrscht eigentlich Dauerverkehr“, klagt Stefan Bonigut und blickt einem Porsche hinterher, der mit mindestens Tempo 50 durch die Tempo-30-Zone zieht.

„Ich glaube, die Leute können keine Schilder lesen“, ärgert sich auch Anna Liehr. Sie wohnt mit ihrer Familie am Ende der St. Georgener Straße und damit zugleich direkt dort, wo alle Autofahrer stranden. Als sie gestern den Müll hinausbrachte, so erzählt sie, seien allein vier Fahrzeuge in die Wohnstraße eingefahren und hätten dann versucht, irgendwie wieder herauszukommen.

Anna Liehr hat angesichts der Situation auch Angst um ihren fast vierjährigen Sohn und die vielen anderen Kinder in dem Gebiet. „Die meisten Fahrer brettern da richtig durch, beim Wenden geht es einfach über den Gehweg“, schildert die junge Mutter.

Einfahrt in die St. Georgener Straße. | Bild: Burger, Tatjana

Besonders schlimm sei die Situation nach Feierabend. Denn dann sind nicht nur die meisten Menschen unterwegs, sondern die ohnehin schon schmalen Straßen von Anwohnern zugeparkt.

Auch hier soll es besser werden Ebenfalls optimiert werden soll nach Angaben von Stadtsprecher Christian Thiel die Anfahrtsmöglichkeit zum Ärztehaus in der Lahrer Straße. Diese sei nicht via Berliner Straße erreichbar. Stattdessen könne das Ärztehaus aus südlicher Richtung von der Straße „Am Krebsgraben“ erreicht werden.

Inzwischen wurden von Seiten der Stadt weitere Sackgassenschilder aufgebaut, um die Verkehrsteilnehmer auf die Situation vor Ort aufmerksam zu machen. Ohnehin würden die Verkehrsteilnehmer gebeten, „bereits vor der Einfahrt in die Berliner Straße eine alternative Strecke zu wählen und die Sperrung zu umfahren, sofern sie kein Anliegen in der Berliner Straße haben“, so Stadt-Pressesprecher Christian Thiel.

Die große Hoffnung: Gutes Wetter

Nun hoffen eben alle auf weiterhin gutes Wetter. Wenn dieses anhält, sollen die Arbeiten nach Auskunft der Stadtverwaltung bis zum 6. Oktober abgeschlossen sein und auf der Berliner Straße wieder freie Fahrt herrschen. Und die kleine Triberger Straße – die lassen die Autofahrer dann getrost wieder rechts liegen.