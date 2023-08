11.30 Uhr, in der Saarlandstraße. Es herrscht ungewohnte Ruhe, wie sie die verkehrsgeplagten Anwohner der Saarlandstraße selten erleben: Auf der gewöhnlich stark frequentierten Hauptverkehrsachse des Villinger Außenrings fährt kein einziges Auto, Fußgänger sind nicht zu sehen.

Absolute Stille in der Saarlandstraße. Keine Autos, kein Verkehr, kein Lärm. Auch Bauarbeiter sind nirgends zu sehen. | Bild: Stadler, Eberhard

Kein Wunder: Vom Hallenbad herab in Richtung Stadtmitte ist die Saarlandstraße bei der Einmündung zur Lindenstraße voll gesperrt, ein paar hundert Meter lang bis zur Einmündung der Zähringer Straße bei der Hotelfachschule. Rotweiße Absperrungen weisen die Autofahrer auf die Umleitungsstrecke über die Lindenstraße durch die Südstadt.

Grund der Sperrung: In den Tagen zuvor haben Männer der Villinger Baufirma Strabag die alte, holprige Asphaltschlussdecke von der Straßenoberflache abgefräst. Das sind die Vorbereitungen, um die Straßen mit einer Dünnschicht-Asphaltdecke zu versehen.

Das Dünnschicht-Verfahren Mit der Dünnschicht-Asphaltierung in Kaltbauweise (DSK) lassen sich größere Straßenstücke schnell und kostigenkünstig mit einer neuen Belagdecke versehen. Die Schichtdicke einer DSK-Decke beträgt durchschnittlich nur einen Zentimeter. Der Vorteil: Das Verfahren verlängert die Nutzungsdauer von ausgemagerten oder versprödeten Asphaltdeckschichten, beseitigt Spurrinnen und verbessert die Griffigkeit. Die neue Deckschicht kann schon ab 20 Minuten nach dem Einbau wieder dem Verkehr übergeben werden. Die mittlere Nutzungsdauer soll bei etwa zehn Jahren liegen. Diese Bauweise gilt als kostengünstig und umweltfreundlich. In VS wird die Dünnschicht-Asphaltierung vor allem dafür genutzt, schlechte Straße an der Oberfläche mit einer dünnen Schicht zu versiegeln, damit der Straßenaufbau nicht weiter beschädigt wird.

Dieses DSK-Verfahren hat sich bislang gut bewährt. Drei Jahre nach der Asphaltierung mit Dünnschichtasphalt sehen viele Straßen noch gut aus, wie der SÜDKURIER vor einiger Zeit gecheckt hat. Und sie gefällt dem Oberbürgermeister und den Stadträten, weil sich mit dieser Methode auf schnelle und günstige Weise bessere Straßenverhältnisse schaffen lassen.

In diesem Jahr ist in Villingen neben der Saarlandstraße auch die Berliner Straße an der Reihe, ebenfalls eine Hauptverkehrsachse des Außenrings. Zwischen der Karlsruher Straße und Lahrer Straße ist ein längerer Abschnitt ebenfalls voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Straße am Krebsgraben und die Lahrer Straße. Verkehrschaos Fehlanzeige: Es herrscht wenig Straßenverkehr in den Sommerferien.

Auf voller Breite gesperrt ist die Berliner Straße stadteinwärts bei der Avia-Tankstelle. Als Umleitung dient die Lahrer Straße, die hier von rechts einmündet. | Bild: Stadler, Eberhard

Im gesperrten Bereich beim Bauhaus, wo gewöhnlich der Verkehr mit hoher Schlagzahl pulsiert, herrscht ebenfalls ungewohnte Betriebslosigkeit und Stille. Sommerloch pur. Das gilt wie in der Saarlandstraße auch für die Baustelle. Die ruht an diesem Tag komplett. Kein einziger Bauarbeiter in Sicht. Nach Feststellung der Stadt waren die Bauarbeiter in Weigheim im Einsatz.

Am 6. September soll geteert werden

Sie werden aber wieder kommen. Wie die Stadt auf Nachfrage erklärte, soll die Asphaltdecke in der Berliner- und Saarlandstraße voraussichtlich am 6. September eingebaut werden. Die Freigabe der Straßen soll am 8. September erfolgen. „Bei schlechter Witterung können sich die Termine um ein paar Tage verschieben“, lässt das Bauamt verlauten.

Auf der ansonsten belebten Berliner Straße ist tote Hose, auch in Höhe des dortigen Baumarktes. Der Straßenbelag wurde abgefräst. | Bild: Stadler, Eberhard

Weitere Straßen sollen anschließend mit dem DSK-Verfahren aufgehübscht werden. Vom 11. bis zum 23. September stehen nach Auskunft der Stadtverwaltung die Stettiner Straße und der zweite Abschnitt der Berliner Straße auf dem Abschnitt zwischen Lahrer Straße und Triberger Straße an.

Wenn das Wetter schlecht ist, wäre ein potenzieller Ausweichtermin für diese Asphaltierung vom 25. September bis zum 7. Oktober denkbar.

Weitere Straßen im Oktober

Darüber hinaus sind vom 16. Oktober bis 27. Oktober noch Dünnschichtasphaltierungen in der Schaffhauser Straße, Vöhrenbacher Straße (Innenring bis Kirnacher Straße) und Brigachstraße geplant.

Damit wären die Arbeiten für das Jahr 2023 Ende Oktober, wie geplant, abgearbeitet. Wie immer, so erläutert die Stadtverwaltung, seien diese Arbeiten witterungsabhängig und könnten sich bei schlechtem Wetter verzögern.