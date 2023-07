Nicht gerade begeistert waren die Mitglieder des Verwaltungs- und Kulturausschusses vom Finanzbedarf der Stabsstelle Stadtmarketing. Diese benötigt überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 105.000 Euro, um zwei zehntägige Weihnachtsmärkte – einen in Villingen und einen in Schwenningen – zu veranstalten. Deswegen wurde die Beschlussfassung auf Antrag von Oberbürgermeister Jürgen Roth schließlich in den Gemeinderat verschoben.

Das Stadtmarketing führt gestiegene Energie-, Infrastruktur und Personalkosten (16.000 Euro), Dekoration und Anstrahlung (25.000 Euro), ein bisher nicht vorhandenes Rahmenprogramm (40 000 Euro), Marketing und Kommunikation (8800 Euro) unter anderem als Kostenfaktoren an. Katharina Hirt (CDU) erklärte, ihre Fraktion stimme zu, stelle aber die Frage, ob man nicht einen gemeinsamen Weihnachtsmarkt machen könne. Die Grünen seien ähnlicher Ansicht, sagte Ulrike Merkle. Sie regte an, in einem Jahr einen Markt in Villingen und im anderen Jahr einen in Schwenningen zu veranstalten. 105.000 Euro seien angesichts des Betrages, den die Sportvereine bekämen, recht viel. Deswegen wollten die Grünen sich der Stimme enthalten.

Ulrike Heggen (Freie Wähler) sagte, es sei zwar klar, dass man Geld in die Hand nehmen müsse, aber 20. 000 Euro seien schon recht viel Geld. Ihre Frage, warum der Weihnachtsmarkt nicht auf dem Schwenninger Marktplatz, in den man so viel investiert habe, stattfinde, beantwortete ein per Video zugeschalteter Mitarbeiter der Stadt: Der Marktplatz ist offenbar zu klein, ebenso Plätze in Villingen, die Nicola Schurr (SPD) ins Gespräch brachte. Schurr fragte außerdem, warum man für einen Veranstalter Geld ausgeben wolle, wo man doch ein Kulturamt habe. Kathrin Piazzolo (FDP) erklärte, sie werde sich enthalten. Olaf Barth (Afd) sagte: „Wir glauben, dass es wirtschaftlich Sinn macht, und werden zustimmen.“

Schließlich platzte Oberbürgermeister Jürgen Roth der Kragen: „Entweder wir machen das Konzept richtig oder wir lassen es.“ Er finde es schade, dass regelmäßig die Diskussion über zwei Weihnachtsmärkte geführt werde. Man habe sich Mühe gegeben, mehrtägige Weihnachtsmärkte „mit tollen, innovativen Kunsthandwerkern“ in beiden Stadtteilen zu veranstalten „und dann bekomme ich zu hören: Der Weihnachtsmarkt in Bad Dürrheim ist der Knaller.“