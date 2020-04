von Uwe Spille

Ein kleines aufmunterndes Geschenk an die Kinder für die Osterfeiertage, eine letzte Dekoration, ein Buch zum Lesen oder Blumen – wo findet man so etwas noch in diesen Tagen, wo Geschäfte nur lebensrelevante Dinge verkaufen dürfen? Oder kann man auch jenseits der omnipräsenten Onlineshops noch bei den Einzelhändlern in Villingen einkaufen und sich liefern lassen?

Marga Grießhaber kann ihren Laden noch öffnen. Aber nur für jeweils einen Kunden und das stundenweise. Dafür liefert sie auch Tee nach Hause. Bild: Spille

„Ich hatte erst Sonntagabend eine Idee, um mein Teesortiment feiertagsgerecht zu schmücken“, erzählt Marga Grießhaber von Teema in der Gerberstraße. Dafür hat sie spezielle Osterteemischungen mit Früchten und Rooibos, die sie mit Hasenohren und Riesenschleifen dekorativ schmückt. Sie hat das Glück, dass sie mit ihrem Sortiment ihren Laden noch öffnen darf. Allerdings hat sie diese Öffnungszeiten stark eingeschränkt. „Man kann bei mir anrufen oder eine Mail schreiben und die Bestellungen dann abholen“, so Grießhaber. Dazu dürfen die Kunden nur einzeln das Geschäft betreten.

3000 Brief an Kunden

Bei Sport Weiß in Obereschach stellt man sich ganz offensiv und kreativ der Krise. „Das erste, was wir gemacht haben, als klar war, dass wir schließen müssen, war, dass wir allen 3000 Kunden einen Brief geschickt haben“, verdeutlicht Cordula Weiß. Und das hat bei ihren vielen Stammkunden gewirkt. Zwar sei man derzeit von einem normalen Umsatz weit entfernt.

Schwarzwald-Baar Unternehmen haben großes Interesse an der Corona-Soforthilfe Das könnte Sie auch interessieren

„Aber dafür entwickeln die Menschen kreative Ideen, um an Schuhe und Kleidung von uns zu kommen“, so Weiß. Für Schmunzeln ist mit manchen Ideen der Kunden gesorgt. „Zum Teil schicken uns die Leute Fotos und Videos ihrer Füße oder wie sie gehen, damit wir sehen können, was sie genau benötigen“, freut sich Weiß. Ein Kunde habe sogar einen Fußabdruck geschickt, damit man die Fußwölbung mitberücksichtigen kann. „Unsere Kunden sind da absolut treu und keiner meckert, das ist wunderbar, auch wenn es natürlich schwierig für alle ist“.

Weiß hat den Vorteil, dass sie die Maße ihrer Kunden kennt, und regelt alle Wünsche telefonisch. „Außerdem geht es bei uns weniger um Mode als mehr um die Funktion der bestellten Ware“, so Weiß. Diese werde dann ausgeliefert oder über den eingerichteten Drive-in abgeholt.

Mitarbeitern wieder eingestellt

Sabine Hauser mit ihrer kleinen Buchhaltestelle ist geradezu euphorisch, als man sie erreicht. „Ich bin so glücklich, wie solidarisch die Menschen mit mir sind“, bringt sie es unumwunden auf den Punkt. Was gerade geschieht, übertrifft ihre kühnsten Erwartungen. „Ich konnte sogar meine Teilzeitmitarbeiter wieder einstellen und wir liefern alles hier in der Stadt selbst aus“, erzählt sie.

Man bestellt ein gewünschtes Buch bei ihr telefonisch oder per Mail, Sabine Hauser bestellt dieses und die Tüten mit den Büchern werden dann bis vor die Tür geliefert. Und auch Geschenksendungen werden geordert und gesendet. „Es gibt Großeltern, die ihren Enkeln in Hamburg Bücher schenken und die schicke ich dann eben mit der Post“, so Hauser.

Sie erzählt, dass sie sich von Anfang an mit aller Kraft in diesen Lieferservice gestürzt hat. „Ich habe nicht die letzten zwölf Jahre für meinen kleinen Laden geackert, damit ich jetzt aufhöre“, verdeutlicht sie kämpferisch. „Meine Kunden ermöglichen mir jedenfalls, dass ich, wenn es so weiter geht, auch nach dieser Krise mit meinem Laden weitermachen kann. Das macht mich froh“, so Hauser.

Annalena Krüger holt soeben ein Geschenk für einen Arbeitskollegen bei Mode Broghammer ab. „Wir arbeiten in der Bank in der Nachbarschaft und kennen uns ja. Ich habe bei Frau Broghammer angerufen und erklärt, was ich brauche, und innerhalb einer halben Stunde konnte ich alles abholen“, erklärt sie den Vorgang.

Für Tanja und Patrick Broghammer ist das ein schönes Beispiel für solidarisches Handeln in schwierigen Zeiten. „Den Menschen wird immer klarer, was es heißt, wenn die Einzelhändler aus der Stadt verschwinden würden“, erläutert Patrick Broghammer.

Dass sie mit ihrem Modegeschäft noch immer für den Kunden erreichbar sind, ist allerdings noch nicht so sehr ins Bewusstsein der Menschen gelangt. „Wenn man hier aus dem Fenster schaut, ist ja niemand da, wer soll da unsere Plakate sehen“, bringt er es auf den Punkt.

Solidarität vorhanden

Dabei halten sie den Laden am Laufen, posten beständig Bilder in den sozialen Netzwerken. „Aber wir machen natürlich nicht den Umsatz, der nötig ist, um all die Kosten zu zahlen, die anfallen“, so Tanja Broghammer. Aber beide merken auch eine große Solidarität unter den Menschen. „Es gibt doch etliche, die schon einen Gutschein von uns gekauft haben. Einfach zum zu signalisieren, wir halten Euch die Stange“, so Patrick Broghammer.

Wer zu Ostern gerne andere mit Blumen überraschen oder floralen Schmuck im Haus haben möchte wird dieser Tage kein Glück haben. Zumindest nicht bei den Menschen, die professionelle Blumensträuße zusammenstellen können. Bei welchen Floristen man auch anruft, immer ist der Hinweis auf geschlossene Geschäfte.

Katrin Rosenstiel und Michaela Huber vom gleichnamigen Blumengeschäft in der Saarlandstraße merkt man die emotionale Last geradezu an. Beim Anruf in ihrem Geschäft bekommt man einen Anrufbeantworter zu hören, der deutlich herzensschwer besprochen ist. „Ich würde lieber für Euch schaffen, würd‘ Euch lieber schöne Blumen machen, aber das geht nicht, ich darf nicht, ich wäre sofort für Euch da, aber leider geht es nicht. Bleibt bitte gesund und bleibt daheim, auf dass wir bald wieder zusammen lachen können und dass die Misere hoffentlich bald wieder vorbei ist“, hört man die Stimme am Telefon.

Gartencenter offen

Im Gartencenter Späth ist die Floristikabteilung geöffnet, für manche allerdings nicht nachvollziehbar. Doch Thomas Wiedmann hat dafür eine Erklärung. „Wir haben riesige Flächen, da kommt ein Kunde auf 50 Quadratmeter und unsere Floristikabteilung darf auch nur einzeln betreten werden“, begründet er die Genehmigung durch das Ordnungsamt.

Für ihn als Einzelunternehmer mit vielen Mitarbeitern ist diese Situation Wahnsinn, wie er es wörtlich benennt. „Ich habe 60 Menschen, für die ich Verantwortung habe. Und seit vier Wochen gehe ich regelrecht am Stock, die Belastung ist enorm“, führt er aus. Denn die Lager seien gesteckt voll, die Löhne für die Mitarbeiter wollen gezahlt sein. Ihm ist sehr bewusst, dass andere Floristen in der Gegend ihre Geschäfte geschlossen halten müssen, er steht in Kontakt mit etlichen. „Es ist für jeden von uns furchtbar, auch wenn jetzt vielleicht zu Ostern ein wenig das Geschäft anzieht. Aber das entlastet mich mit diesem großen Haus nicht wirklich“, so Wiedmann.