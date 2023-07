Bekannte Namen und Premieren stehen auf dem Programm des Jazzfestivals, das Mitte September zum sechsten Mal in VS veranstaltet wird. Dann wird die Ausnahmepianistin Julia Kadel ihr neues Programm präsentieren und die als Wiener Tatort-Kommissarin „Bibi“ bekannte Adele Neuhauser mit dem Jazz-Trio Edi Nulz bei einer literarischen Lesung zu erleben sein. Außerdem hat ein neuer Film über das Musiklabel MPS im Rahmen des Jazzfestivals Premiere, heißt es in einer Pressemitteilung.

Musik, die nicht nur eingefleischte Jazzfans anspricht, wird in der sechsten Ausgabe des Festivals „Jazzin‘ The Black Forest“ geboten. Zu erleben sein wird die Schauspielerin Adele Neuhauser ebenso wie der Sänger Erik Leuthäuser, der Paradiesvogel der deutschen Jazzszene. Mit dabei ist Pianistin Julia Kadel mit ihrem Trio, die ihre neue Platte – veröffentlicht beim MPS-Label – präsentiert und zudem wird ein brandneuer Film über das Musiklabel MPS im Theater am Ring zu sehen sein. Im Jazzkeller ist HipHop-Jazz mit der internationalen Formation „Noir de Soul“ zu hören, auch wird es dort eine „Funky Voyage“ mit Saba/MPS-Musik geben. Die viertägige Veranstaltung, die vom Freundeskreis Saba/MPS in Zusammenarbeit mit dem Jazzclub Villingen und dem Amt für Kultur organisiert wird, dreht sich somit rund um das Thema Saba und MPS.

Erik Leuthäuser ist einer der herausragenden jungen Jazzvokalisten in Deutschland. Er hat sich inzwischen seine eigene Welt zwischen progressivem Jazz und alternativem Pop geschaffen. Dass Leuthäuser vorbehaltlos persönlich sein kann, hat er auf seinem vielfarbig schillernden Crossover-Programm demonstriert. Seine neuen Songs setzt er im Duo mit der Jazzpianistin Julia Kadel um. Das international besetzte Julia Kadel-Trio schaut auf eine bewegte Geschichte zurück: Die ersten beiden Alben kamen auf dem legendären Label Blue Note heraus, was für ein großes Medienecho sorgte. Seit Herbst 2020 spielt Kadel mit der griechisch-deutschen Kontrabassistin Athina Kontou und dem US-Drummer Devin Gray zusammen. Damit schwingt sich das Trio erneut auf zu neuen Klanghorizonten und einem offenen Spirit, der die drei starken musikalischen Persönlichkeiten auf mehrdimensionalen Ebenen zusammenwirken lässt. Das vierte Album „Powerful Vulnerability“, dessen Musik im September beim Festival zu hören ist, ist frisch erschienen beim Label MPS, ebenso wie das dritte Album „Kaskaden“, das 2019 analog in Villingen aufgenommen wurde.

„Tatort“-Kommissarin Adele Neuhauser kommt in Begleitung des österreichischen Jazz-Punk-Trios Edi Nulz zum Festival. Sie liest aus Kultautor Stephen Frys „Mythos. Was uns die Götter heute sagen“ die äußerst humorvollen, neu adaptierten Sagen der Antike. Zügellosigkeit, Lebenslust, Mord und Totschlag, Triumph und Tragödie: Die griechischen Göttersagen sind wilder und wüster als das Leben selbst. Die Musik des Trios Edi Nulz passt nicht nur von ungefähr wunderbar zu den umwerfend komischen Erzählungen. Ihr stimmungsvoller „Kammerpunkjazz“ fabuliert sich bereits seit Anbeginn mit einer gehörigen Portion Humor über die Bühnen in die Ohren der Musikfans. Speziell für diese musikalische Lesung mit Adele Neuhauser ließen sich die Musiker von griechischen Skalen, phrygischen Klängen und den ungeraden Rhythmen des Südens inspirieren.