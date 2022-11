VS-Villingen vor 8 Stunden

Bei dieser Whiskymesse bekommen auch die Engel etwas ab

Zur Hall of Angels‘ Share treffen sich Whisky- und Rum-Kenner in der Neuen Tonhalle zu Tastings und zum Genießen. Warum die Corona-Maßnahmen von 2021 bei den Besuchern so gut ankamen und welche Folgen das 2022 hat.