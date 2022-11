Volle Innenstadt, interessierte Museumsbesucher und gut besuchte Läden und Geschäfte. So lässt sich der verkaufsoffene Sonntag in Verbindung mit dem Museumsfest in Villingen zusammenfassen. Gefühlt war mindestens halb Villingen auf den Beinen.

Unter das Motto „Hier blüht uns was“ stellte das Franziskaner Museum den Museumstag. Und rückte die Bedeutung floraler Zierelemente in den Fokus einer Pop-up-Ausstellung.

Museumsleiterin Anita Auer führt Besucher durch die Ausstellung und erläutert die Entdeckungen auf den mittelalterlichen Bildteppichen. | Bild: Sprich, Roland

Zu sehen waren mit Blütenornamenten verzierte Stühle ebenso wie Stickereien auf Kleidungsstücken und Wandelementen. Sogar auf Bauernschränken und auf einem Saba-Radio aus den 1930er Jahren prangten Blumenverzierungen.

Exponate mit Blumenmotiven stellte das Franziskanermuseum in einer Pop-up-Ausstellung zusammen. Darunter ein Saba-Radio aus den 1930er Jahren. | Bild: Sprich, Roland

„Für diese Ausstellung haben wir in unserem Museumsdepot gesucht“, erklärte Claudia Geiser vom Bereich Öffentlichkeitsarbeit des Museums. In Vorträgen wurde auch die Floristik im historischen Kontext betrachtet.

Kunsthandwerkermarkt im Franziskaner Die nächste Veranstaltung im Franziskaner Kulturzentrum steht bereits vor der Tür. Am zweiten Adventswochenende, am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, findet im Franziskaner Kulturzentrum ein weihnachtlicher Kunsthandwerkermarkt statt.

Die Besucher konnten auch selbst kreativ werden. Unter Anleitung von Floristin Janine Kettenbach konnten Besucher eigene Herbstgestecke kreieren.

Nadine Haberer steckt unter Anleitung von Janine Kettenbach (Mitte, mit Sohn Nico) einen herbstilchen Tischschmuck mit Kürbis her. | Bild: Sprich, Roland

Nicht nur junge, auch erwachsene Besucher ließen sich auf dem Osianderplatz durch den Blick in die Kaleidoskope verzaubern.

Der kleine Kilian und sein Papa Matthias Vogt aus Bräunlingen haben Spaß an und mit den bunten Kaleidoskopen. | Bild: Sprich, Roland

Durch Drehen an Rädchen entstanden immer wieder neue, bunte Blumenmuster.

Der Kaleidoskopwagen auf dem Osianderplatz war heißt begehrt bei kleinen und großen Besuchern des Museumsfestes. | Bild: Sprich, Roland

Nicht nur optische, sondern auch kulinarische Reize mit Bier und Apfelmost, beides hergestellt in kleinen Betrieben in der Region, sprachen die Besucher an.

Beim Museumsfest gab es auch Köstlichkeiten zum Kosten. Christian Herzog (links) von der Mikro-Brauerei Kuckuck schenkt seinen Gästen Matthias Gerigk, Matthias Maier und Steffen Drott ein Schlückchen ein. | Bild: Sprich, Roland

Währenddessen strömten die Menschen auch in die Innenstadt und dort in die Einzelhandelsgeschäfte. Ein bisschen bummeln, bei Rabattaktionen auf ein Schnäppchen hoffen und schon die ersten Weihnachtseinkäufe horten war angesagt.

In den Einzelhandelsgeschäften können die Kunden schauen, anprobieren und kaufen. | Bild: Sprich, Roland

Rainer Böck vom Gewerbeverband Oberzentrum (GV) war begeistert. „Die Innenstadt ist schon wieder voll“, sagte er mit Blick auf die vergangenen Aktionen der Händler, die zuletzt mit der Lichternacht auf sich aufmerksam machten.

Böck wusste auch, was einem gelungenen verkaufsoffenen Sonntag in die Karten gespielt hat. „Das Wetter ist wie bestellt“, freute er sich über die trockene, wenngleich auch etwas kühle Witterung.