Im Zuge der Entwicklung des Baugebietes Strangen II wird der Nordring zwischen dem Kreisel Strangen und der Querspange ab Montag, 28. Februar, für den Gesamtverkehr komplett gesperrt werden, das teilt die Stadt am Donnerstag mit.

Voraussichtlich bis Anfang April wird die Firma Storz Anschlussarbeiten für die zukünftige Anbindung des Baugebietes Strangen II durchführen. Hierfür sind umfangreiche Erdarbeiten für den Kanalanschluss und eine komplette Überarbeitung des Straßenbereiches notwendig.

Die Umleitung erfolgt über die Querspange und die Villinger Straße.

Um eine langwierige, mehrmalige Sperrung dieses Abschnitts bis in den Herbst hinein zu vermeiden, so die Stadt, habe man sich entschlossen, diese Arbeiten in einem Zug durchzuführen.

Anschließend werde die gesamte Baumaßnahme über den neuen Anschluss angedient. So wird auch eine verkehrstechnische Belastung des Wohngebietes Strangen I vermieden, durch das der gesamte Baustellenverkehr ansonsten fahren müsste.

Die Sperrung dieser wichtigen Verkehrsader werde zu Beeinträchtigungen für alle Verkehrsteilnehmer führen, da sehr viel öffentlicher Nahverkehr, Liefer- und Speditionsverkehr über diese Strecke abläuft, so die Stadt.

Der Bauträger und die ausführende Firma sind bestrebt und von der Stadt Villingen-Schwenningen angehalten, die Bauzeit auf rund vier Wochen zu verkürzen, so die Stadt abschließend in ihrer Mitteilung.