„Ein Stückchen Himmel haben wir in den letzten drei Wochen auch erlebt.“ Beim Abschlussgottesdienst der Vesperkirche in der Schwenninger evangelischen Pauluskirche beschrieb Pastor Hans-Ulrich Hofmann die Besonderheit des ökumenischen Kirchenprojekts. Nach zwei Jahren erzwungener Corona-Pause war die zwanzigste Vesperkirche in vielerlei Hinsicht ein Neustart.

Ein gelungener Neuanfang

Nach dem Ausscheiden des Urgesteins der Vesperkirche Andreas Güntter musste sich ein neues Team finden. Besucher und Mitarbeitende hatten aktuelle Corona-Regelungen zu beachten. Als Zugeständnis an diese Neuerungen dauerte die Vesperkirche drei statt der üblichen vier Wochen. An mehreren Abenden wurden zahlreiche Kulturveranstaltungen angeboten, die bestens besucht waren. Für alle Beteiligten war die Vesperkirche im Jahr 2023 ein gelungener Neuanfang.

„Aufstehen und weitergehen, mit Rückenwind und Trotzkraft,“ lautete das Motto der Predigt von Pfarrer Andreas Güntter. Aus Verbundenheit war er zu seiner alten Wirkungsstätte zurückgekehrt und sprach allen Beteiligten Mut zu. „Die Wohltat der Vesperkirche möge weiter wirken.“

Zeichen der Verbundenheit: Beim Abschlussgottesdienst der 20. Vesperkirche predigt Pfarrer Andreas Güntter, Gründungsmitglied und langjähriger Motor der Vesperkirche. | Bild: Ina Klietz

Pfarrerin Märit Kaasch überbrachte den Dank der evangelischen Kirchengemeinde. „Das ist ein Traum von Kirche,“ erklärte sie und zeigte sich sichtlich beeindruckt von der Leistung der ausschließlich ehrenamtlich Tätigen. Stellvertretend für alle Ehrenamtlichen dankte sie den Organisatoren Doris Maier, Lothar Schropp, Reinhold Hummel und Pastor Hans-Ulrich Hofmann.

Pfarrerin Märit Kaasch (Mitte) überbringt den Dank der evangelischen Kirchengemeinde an die Verantwortlichen der Vesperkirche (von links): Lothar Schropp, Doris Maier, Reinhold Hummel und Hans-Ulrich Hofmann. | Bild: Ina Klietz

Nach dem von Christof Wünsch mit dem Kirchenchor und dem Bachchor musikalisch begleiteten Gottesdienst zogen die Verantwortlichen eine erste Bilanz. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Vesperkirche,“ erklärte Reinhold Hummel.

Der ehemalige Leiter der Beratungsstelle der Diakonie freute sich vor allem über die trotz der Corona-Unterbrechung aufrecht erhaltene Unterstützung durch die zahlreichen Sponsoren und Ehrenamtlichen.

Weiße Tischdecken: Die Macher der Vesperkirche legen Wert auf gepflegte Tischkultur. | Bild: Ina Klietz

40 neue Helfer im Einsatz

„Die Vesperkirche hat Suchtcharakter,“ erklärte er das Engagement der rund 380 ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer aller Altersgruppen. Nach dem Ausscheiden langjährig Engagierter fanden sich rund 40 neue Einsatzkräfte.

Die sechsstündigen Einsätze seien auf drei bis vier Tage begrenzt, um die Kräfte der Helfenden zu schonen. „Die Tagesleitung ist der härteste Job,“ erklärte Pfarrer Hofmann. Jeweils eine Woche seien zwei Personen für den gesamten Tagesablauf und eine reibungslose Organisation verantwortlich.

Im Personalbüro der Vesperkirche: Die Übersichtstafel zur Planung der rund 380 Ehrenamtlichen. | Bild: Ina Klietz

Nach langjährigem Engagement im Vesperkirchen-Team war Linda Arm in diesem Jahr erstmals als Tagesleitung im Einsatz. Mit wachem Blick sorgte sie dafür, dass die Gäste einen Platz fanden und schnell ihr Essen bekamen. Wie es ihr dabei ging? „Super,“ erklärte die Kommunalpolitikerin. Gemeinsam mit ihrem Mann plane sie zukünftig weitere Einsätze.

Ohne Ehrenamtliche läuft nichts – rund 40 Ehrenamtliche sind bei der Vesperkirche täglich im Einsatz. | Bild: Ina Klietz

Beim morgendlichen Begrüßungskreis würden die täglich vierzig Ehrenamtlichen den verschiedenen Aufgaben zugeteilt; gleichzeitig erhielten sie tägliche Belehrungen zum Umgang mit Lebensmitteln und den einzuhaltenden Hygienerichtlinien, beschrieb Hummel eingespielte Abläufe.

Spülen, Geschirr und Essen transportieren sowie den Umbau der Tische und Stühle für die verschiedenen Veranstaltungen übernähmen in der Regel die zahlreichen Männer, die sich bei der Vesperkirche ehrenamtlich engagieren.

Nicht zu übersehen: Der Dank an die Sponsoren im Eingangsbereich der Vesperkirche. | Bild: Ina Klietz

Einer von ihnen ist Thomas Eggermann aus Villingen. „Ich habe hier mal gegessen und dann Blut geleckt,“ erklärte der geborene Wuppertaler. Auch Siegfried Kärcher ist ein ehemaliger Besucher, der sich jetzt ehrenamtlich einbringt. „Man weiß, wie sinnvoll das ist.“

Jetzt startet die VesperkirchePlus

------------------------------------- Nach der Vesperkirche beginnt die VesperkirchePlus in der evangelisch-methodistischen Friedenskirche, August-Reitz-Straße 22 in Schwenningen. Die Termine: beginnend am 25. Februar immer der letzte Samstag des Monats. Ansprechpartner ist Pastor Hans-Ulrich Hofmann. Weitere Informationen: www.vesperkirche-vs.de -------------------------------------

Und die Besucher?

Täglich kamen rund 170 bis 220 Gäste, erklärte Reinhold Hummel. Rund 40 Prozent waren sogenannte Solidaresser. „Da wurden auch schon mal fünfzig oder hundert Euro gezahlt“, erklärte er.

Der Beitrag für die durch Spenden und Sponsoren finanzierten Essen sei grundsätzlich ein Euro. „Vesperkirche soll die Stadtgesellschaft abbilden,“ freute sich Hummel über die ausgewogene Mischung der Gäste.

Am letzten Tag herrschte ein großer Ansturm auf die liebevoll gedeckten Tische und das leckere Essen aus der Küche des Franziskusheims. „Ich bin heute das zweite Mal da, „ erklärte eine ältere Dame. Sie schätze die Gesellschaft beim Essen und freue sich, aus ihrer Wohnung zu kommen.

Mitten im Geschehen: Als Tagesleitung ist Linda Arm (mit weißer Schürze) verantwortlich für den reibungslosen Ablauf der Vesperkirche. | Bild: Ina Klietz

Andere Wartende wollten sich nicht dazu äußern, wieso sie die Vesperkirche besuchen. Nicht jeder Besucher wirkte so, als ginge es ihm nur um die Gemeinsamkeit beim Essen. Das am letzten Tag gebotene Hirschragout oder das für Vegetarier angebotene Spargel-Tofu-Ragout waren vermutlich für viele Besucher der Vesperkirche lukullische Genüsse, die sie sich nicht so oft leisten können.

Viele der rund 5000 Gäste der Vesperkirche nutzten das Gästebuch im Eingangsbereich für den Ausdruck ihrer Gefühle. Ein Eintrag wiederholte sich fast täglich: „Vielen Dank für alles! Rainer.“