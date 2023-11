Im Villinger Kurgebiet hat die Bauhandwerkervereinigung im Schwarzwald-Baar-Kreis (BHV) eine kleine Wohnanlage mit sechs Wohneinheiten mit allem Komfort und zukunftsweisender Energietechnik erstellt. Die BHV ist ein Zusammenschluss von neun Meisterhandwerksbetrieben aus der Region. Seit 1986 erstellen sie schlüsselfertige Wohngebäude zum Festpreis.

Als Architekt war bei dem Villinger Projekt das Architekturbüro Reiner Ketterer aus Königsfeld-Neuhausen tätig.

Bei dem zukunftsweisenden Projekt in der Germanstraße 7 in Villingen handelt sich um eine fast familiäre Wohnanlage in einer absolut bevorzugten Toplage. Mit dem Gebäude im KFW-Effizienzhaus 40 PLUS-Standard habe die energetische Zukunft begonnen, betonen die Verantwortlichen. Für den höchsten derzeit möglichen Energiestandart sorgen die Erdwärme durch drei 122 Meter tiefe Bohrungen, eine Solewärmepumpe, kontrollierte Wohnraumlüftung, Stromspeicher sowie Photovoltaikanlage mit 13,8 kWh. Hohe Energiepreise haben damit für die künftigen Bewohner ihren Schrecken verloren.

Eine Aufzugsanlage, die Tiefgarage mit überbreiten Stellplätze – 3,34 Meter breit -, 42 Zentimeter starkes Ziegelmauerwerk, die Geschosshöhe von 2,88 Metern eine Be- und Entlüftungsanlage sowie an der Südseite Elektrojalousien gehören zur luxuriösen Ausstattung.

Hinzu kommt bei diesem Objekt die traumhafte Lage auf dem großen Grundstück am westlichen Waldrand des Villinger Kurgebietes. Dadurch gibt es keinen Durchgangsverkehr. Ideal für alle, die die Natur lieben, gerne von der Haustüre weg ins Grüne joggen, spazieren oder Rad fahren gehen, sich im Freien bewegen. Sie haben außerdem nicht weit in die attraktive Villinger Altstadt und leben trotzdem in einer ruhigen Umgebung.

Eine 121 Quadratmeter große Wohnung im Erdgeschoss steht derzeit noch zum Verkauf. Die großzügige 3,5 Zimmer-Wohnung auf der Südostseite bietet einen lichtdurchfluteten Küchen-, Wohn- und Essbereich, zwei Schlafräume, großes Badezimmer mit Dusche und Wanne, Gäste-WC und große Terrasse mit Gartenanteil. Außerdem ein Tiefgaragenplatz mit dahinter liegendem Keller. Möglich ist außerdem der Kauf eines behindertengerechten Außenstellplatzes. (sk/fue)

BHV

Die BHV ist ein Zusammenschluss von neun Meisterhandwerksbetrieben aus der Region. Seit 1986 werden schlüsselfertige Gebäude zum Festpreis erstellt. Zur BHV gehören die Firmen DD-Holzbau, Fensterbau Glatz, Raumausstattung Kachler, Moosmann Sanitär, Knöbel Sanitär, die Kunstschmiede Rottler, Schreinerei Schwarzwälder, Wagner Heizungsbau und Weisser Fliesenbeläge. Zuletzt hat der Handwerkerverbund mehrere Wohnprojekte in Königsfeld realisiert.