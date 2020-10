von Roland Dürrhammer

Was mit dem Grundstück mitten in Rietheim in der Nähe des Friedhofs baulich passiert, wollte ein Anwohner vom Ortschaftsrat in der Sitzung wissen. Seiner Kenntnis nach solle das Grundstück an einen Bauträger verkauft werden. Er befürchtete, dass bei der möglichen Zufahrt über die Pfaffenweiler Straße beträchtliche Einschränkungen auf einen in Rietheim verdienten Anwohner zukämen.

Gefährliche Zufahrt

Zudem sei die Zufahrt in Verbindung mit dem hohen Verkehrsaufkommen in der Pfaffenweiler Straße viel zu gefährlich. Auch der Parkplatzmangel durch Anwohner und Besucher würde sich im Ort verschärfen, wenn dort ein Wohngebiet entstünde.

Hinzu komme, dass ein Bauträger nur finanzielle Interessen hätte und sich nicht kümmere, was die Ortgemeinde wolle. „Wir wollen hier Familien mit Kindern haben und nicht Menschen, die sich, wie wir in Rietheim schon haben, abschotten“, so der Anwohner. Das störe den Dorffrieden.

Nähe zu Kirche und Friedhof berücksichtigen

Ortsvorsteher Bernd Bucher zeigte sich dankbar für die Anfrage. Ihm sei bekannt, dass das private Grundstück von einem Bauträger bebaut werden soll, so Bucher. Wie und in welcher Form sei ihm nicht bekannt. Bei der Zufahrt über die Pfaffenweiler Straße gebe es privatrechtliche und verkehrsrechtliche Fragen, die geklärt werden müssten. 1972 habe schon eine kleine Verkehrskommission diese Zufahrt abgelehnt, sagte Bucher weiter. Die Nähe zu Kirche und Friedhof sowie die Anwohner seien zu berücksichtigen.

Die Anfrage ermögliche es ihm nun, beim Planungsamt und beim Bauträger anzufragen, um eine Vorstellung des Projektes zu erwirken. „Wir sind in Rietheim ein gebranntes Kind mit Bauträgern, und deshalb ist es wichtig, frühzeitig dabei zu sein“, so Bucher.

Auch Gebiet Holenbach möglicherweise betroffen

Das Thema Bauträger könnte auch im geplanten Baugebiet Holenbach aufschlagen. Hier seien die Grundstückseigentümer und die Stadt Villingen-Schwenningen uneinig über den Kaufpreis, so Michael Grießhaber, dessen Vater Eigentümer eines Grundstückes ist.

Bei den Eigentümern komme nun auch das Thema Bauträger hoch. Man hoffe, dass im Holenbach die eigenen Bürger die Möglichkeit zum Bauen bekämen, wenn es über einen Bauträger gehe, habe man aber keinen Einfluss und „es kommt der, der das dickste Portmonee hat“, gibt Grießhaber zu bedenken.

Streit um Grundstückspreis

„Laut Email vom Liegenschaftsamt hat der Oberbürgermeister Jürgen Roth das Angebot der Eigentümer abgelehnt“, so Bucher. Die Stadt wolle alle Ortschaften gleich behandeln. Dem widersprach Grießhaber. Es gebe Behauptungen, dass andernorts wie in Pfaffenweiler mehr bezahlt wurde. Die Stadt sei am Zug, wenn man verhindern möchte, dass ein Bauträger zum Zug kommt, so die Forderung von Grießhaber.

Manche möchten Feuchtwiese erhalten

Dies solle definitiv keine Erpressung sein, sondern ein Aufruf, sich nochmals zusammenzusetzen. Ortsvorsteher Bucher will sich nun beim Oberbürgermeister für einen Weg ohne Bauträger einsetzen. Ob die richtige Zeit zum Pokern sei, gab Ortschaftsrat Roland Meßmer zu bedenken. „Der Gemeinderat hat letztendlich das Wort und es gibt durchaus politische Kräfte, die hier sehr gerne eine Feuchtwiese erhalten möchten“, so Meßmer.