Nach mehreren Verschiebungen, so bestätigt jetzt das Regierungspräsidium Freiburg, geht es jetzt los: Ab Montag, 4. Mai, wird in Villingen-Schwenningen die B 33 zwischen den Anschlussstellen Süd und Nord in beiden Fahrrichtungen saniert.

Alle neun Brücken erhalten eine neue Deckschicht. Vier der neun Brücken müsse neu abgedichtet werden.

Gesperrt wird die Bundesstraße während der gesamten Bauzeit nur in Fahrtrichtung Mönchweiler. Der Verkehr wird über die Donaueschinger Straße, den Fürstenbergring, den Habsburgerring und den Außenring umgeleitet. Die Arbeiten werden sich wohl bis Oktober hinziehen.

Die Kosten liegen zwischen 2,5 und drei Millionen Euro und werden vom Bund getragen.