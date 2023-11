Am 4. August vorigen Jahres gab es auf der Fahrbahn des Innenrings beim Villinger Theater einen gewaltigen Schlag. Von einer großen Esche in der Ringanlage waren riesige, tonnenschwere Baumteile abgebrochen und quer über die Straße gestürzt.

Ein junges Paar aus dem Landkreis Tuttlingen, die dort gerade mit ihrem Seat Ibiza fuhr, kam knapp mit dem Leben davon. Allerdings wurde der Kleinwagen von einigen Ästen getroffen und beschädigt.

Doch wer zahlt den Schaden? Für die Sicherheit der Bäume in den öffentlichen Grünanlagen ist die Stadt in der Haftung. Doch die versucht, sich aus der Affäre zu ziehen. Sie hat die Forderung des Fahrzeughalters – in diesem Fall der Vater des Fahrers – nach Schadenersatz zurückgewiesen. Der Fahrzeughalter machte einen Totalschaden von 11.900 Euro an seinem Kleinwagen geltend und verlangte Schadenersatz.

Einiges abbekommen hat dieser Wagen von den herunterfallenden Astteilen. Glücklicherweise bekam der Wagen keinen Volltreffer. | Bild: Fröhlich, Jens

Die Stadt stellt sich auf den Standpunkt, dass sie ihrer Haftungsverpflichtung nachgekommen sei. Immerhin beschäftigt sie zwei hauptamtliche Baumkontrolleure, die die Verkehrssicherheit von rund 16.000 Bäumen in den öffentlichen Grünanlagen kontrollieren. Und diese Kontrolle hätten nur wenige Tage vor dem Baumsturz im vergangenen August stattgefunden.

Den Pilzbefall nicht gesehen

Aber warum hat der Baumkontrolleur nicht bemerkt, dass an der Esche ein Baumabbruch droht? Die Stadtverwaltung hat zur Klärung dieser Frage einen Baumgutachten in Auftrag gegeben. Und der Gutachter kam, wie bereits berichtet, zu Ergebnis, dass die Esche von einem Pilz befallen gewesen sei, der zur Baumfäule führte. Doch diesen Befall hätten die Kontrolleure bei der äußerlichen Besichtigung des Baumes nicht erkennen können.

Das Gutachten gab die Stadt an ihre Versicherung weiter. Und die hat erwartungsgemäß eine finanzielle Entschädigung des Fahrzeughalters abgelehnt. Daher zog der Fahrzeughalter vor Gericht und klagte gegen die Stadt VS. Das Problem dabei: Der Kläger trägt bei Schadenersatzklage die volle Beweislast. Er muss nachweisen, dass der Schaden durch ein Versäumnis der Stadt entstanden ist.

„Wir sagen, dass der Pilzbefall des Baumes bei einer ordnungsgemäßen Prüfung durch die Kontrolleure erkennbar gewesen wäre“, erklärte der Rechtsanwalt des Geschädigten, Hans Dieter Geiger aus Radolfzell.

Dieses Foto zeigt, wie groß und schwer die Baumteile waren, die hier von Männern der Feurwehr zersägt werden. | Bild: Fröhlich, Jens

Inzwischen hat die Verhandlung vor dem Landgericht Konstanz stattgefunden. Als Zeuge gehört wurde der Baumkontrolleur der Stadt sowie der Baumgutachter, berichtete Geiger. Der Gutachter habe ausgesagt, dass der städtische Baumkontrolleur den Pilzbefall des Baumes von unten mit bloßem Auge habe nicht erkennen können.

Mit Fernglas hätte man die Gefahr erkennen können

Aber hätte der Kontrolleur den Pilzbefall mit dem Fernglas identifizieren können? Diese Frage sei von dem Baumgutachter bejaht worden. Mit einem Fernglas hätte man die Gefahr erkennen können. Die spannende Streitfrage, die nun vor dem Landgericht erörtert wurde, lautete: Kann man von den Kommunen verlangen, dass sie einen derartigen Kontrollaufwand betreiben?

Die Baumkontrolle Rund 16.000 Bäume werden vom Grünflächenamt im Stadtgebiet betreut. Davon stehen rund drei Fünftel in Villingen, zwei Fünftel in Schwenningen. Große Bestände sind am Brigachufer, in der Ringanlage, auf dem Hubenloch oder der Möglingshöhe. Die Bäume im Stadtwald gehören nicht dazu. Für die Überwachung der Verkehrssicherungspflicht dieser Bestände sind zwei Baumkontrolleure zuständig, die in Vollzeit beim städtischen Grünflächenamt arbeiten. Alle 16.000 Bäume sind in einem städtischen Baumkataster erfasst. Der ältere Baumbestand wird regelmäßig ein bis zwei Mal im Jahr kontrolliert. Neben dem wichtigsten Hilfsinstrument, den Augen, greifen die Baumkontrolleure bei der sogenannten visuellen Baumbeurteilung auf diverse Werkzeuge, wie einen Schonhammer oder Sondierstab, zurück. Baumdefekte werden erfasst, beurteilt und bei Gefahr beseitigt.

Rechtsanwalt Hans Dieter Geiger vertritt die Auffassung, dass es angesichts der potenziellen großen Gefährdung des Straßenverkehrs auf dem Villinger Innenring durchaus gerechtfertigt wäre, würden die städtischen Baumkontrolleure bei exponierten Bäumen, deren dicke Äste über die Fahrbahn ragen, in Einzelfällen auch mit Ferngläsern kontrollieren. „Man muss den Aufwand ins Verhältnis zur Gefahr setzten, die von so einem schweren Ast ausgeht“, argumentiert er.

Der Baumgutachter selbst äußerte vor Gericht allerdings die Einschätzung, so berichtete Geiger, dass ein solcher Kontrollaufwand zuviel des Guten sei. Das Gericht ließ aufgrund dieser Bewertung durchblicken, dass es die Schadenersatzklage voraussichtlich zurückweisen werde.

Rechtsanwalt Geiger erklärte auf Nachfrage, er hätte gute Chancen gesehen, in der nächst höheren Instanz vor dem Oberlandesgericht den Schadenersatz erfolgreich zu erstreiten. Aber: Der Fahrzeughalter hatte keine Lust mehr, weiter zu prozessieren.

Bevor es zu einem Urteil kam, zog der Geschädigte seine Klage zurück. Für ihn endete der Rechtsstreit damit wie das Hornberger Schießen. Die Stadt, beziehungsweise ihre Versicherung, kommen indes ungeschoren davon.