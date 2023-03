Am 4. August vorigen Jahres gab es auf der Fahrbahn des Innenrings beim Villinger Theater einen gewaltigen Schlag. Von einer großen Esche in der Ringanlage waren riesige, tonnenschwere Baumteile abgebrochen und quer über die Straße gestürzt. Ein junges Paar aus dem Landkreis Tuttlingen, die dort gerade mit ihrem Seat Ibiza fuhr, kam knapp mit dem Leben davon. Allerdings wurde der Kleinwagen von einigen Ästen getroffen und beschädigt.

Der Streit geht um knapp 12.000 Euro

Doch wer zahlt den Schaden? Für die Sicherheit der Bäume in den öffentlichen Grünanlagen ist die Stadt in der Haftung. Doch die versucht, sich aus der Affäre zu ziehen. Sie hat die Forderung des Fahrzeughalters – in diesem Fall der Vater des Fahrers – nach Schadenersatz zurückgewiesen. Der Fahrzeughalter macht einen Totalschaden von 11.900 Euro an seinem Kleinwagen geltend und verlangt Schadenersatz.

Feuerwehrleute räumen die riesigen Baumteile von der Straße, die am 4. August 2022 auf den Innenring beim Theater gestürzt sind. | Bild: Fröhlich, Jens

Die Stadt stellt sich auf den Standpunkt, dass sie ihrer Haftungsverpflichtung nachgekommen sei. Immerhin beschäftigt sie zwei hauptamtliche Baumkontrolleure, die die Verkehrssicherheit von rund 16.000 Bäumen in den öffentlichen Grünanlagen kontrollieren. Und diese Kontrolle sei nur wenige Tage vor dem Baumsturz im vergangenen August durchgeführt worden.

Aber warum hat der Baumkontrolleur nicht bemerkt, dass an der Esche ein Baumabbruch droht? Die Stadtverwaltung hat zur Klärung dieser Frage einen Baumgutachten in Auftrag gegeben. Und der Gutachter kam, wie bereits berichtet, zu Ergebnis, dass die Esche von einem Pilz befallen gewesen sei, der zur Baumfäule führte. Doch diesen Befall hätten die Kontrolleure bei der äußerlichen Besichtigung des Baumes nicht erkennen können.

Das Gutachten gab die Stadt an ihre Versicherung weiter. Und die hat aufgrund dessen, wie kaum anders zu erwarten, eine finanzielle Entschädigung des Fahrzeughalters abgelehnt.

Anwalt zieht Gutachten in Zweifel

Nach dem Scheitern einer außergerichtlichen Einigung übergab der Fahrzeughalter daher den Fall an einen Rechtsanwalt. Hans-Dieter Geiger, so heißt dieser Rechtsanwalt aus Radolfzell, hat den Fall geprüft und inzwischen Zivilklage gegen die Stadt Villingen-Schwenningen eingereicht, wie er dem SÜDKURIER bestätigte. Er zieht das von der Stadt beauftragte Gutachten in Zweifel: „Wir sagen, dass der Pilzbefall des Baumes bei einer ordnungsgemäßen Prüfung durch die Kontrolleure erkennbar gewesen wäre.“

Beweislast liegt beim Geschädigten

Generell, so verdeutlicht der Anwalt, tun sich Privatpersonen bei solchen Schadensersatzklagen gegen Kommunen schwer. „Das Problem ist bei einem Fall wie diesem: Der Geschädigte muss alles beweisen.“ So hat es der Gesetzgeber festgelegt. Die Beweisführung sei oft schwierig, vor allem, wenn ein Geschädigter allein und ohne Zeugen dastehe. Die Versicherungen der Gemeinden sind nach den Erfahrungen des Anwalts oft schnell dabei, erst einmal alles zu bestreiten.

Wie geht es nun weiter: „Wir warten nun auf die Erwiderung der Stadt“, erläutert Rechtsanwalt Geiger. Dann dürfte ersichtlich werden, ob noch weitere juristische Schriftsätze gewechselt werden. Geiger geht davon aus, dass es Laufe des Mai oder Juni zur Gerichtsverhandlung und einem Urteil kommen wird.