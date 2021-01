Viele Menschen bleiben derzeit zuhause, um sich und andere Menschen vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen. Viele fragen sich, was sie mit dieser Zeit anfangen können und nehmen sich Vorsätze. Dabei ist es vermutlich ähnlich, wie bei Neujahrsvorsätzen. Nicht alles was man sich fest vornimmt, kann man später auch einhalten. Wer kennt das nicht? Allerdings sind wir sicher, dass viele Menschen in VS und in der Region ihre Vorsätzen für die Corona-Zeit auch wirklich konsequent umsetzen und am Ball bleiben. Gerne würden wir einige dieser Corona-Beschäftigungen hier vorstellen, egal ob sportliche Betätigung, aus der Hobbywerkstatt, von der Schulbank, soziales Engagement oder auch ganz andere Dinge.

Video: Fröhlich, Jens

Verraten Sie uns, wie Sie die durch Corona frei gewordene Zeit nutzen. Vielleicht kann Ihre Idee so auch andere zum Nachahmen motivieren.

Schreiben Sie uns einfach eine Email an villingen.online@suedkurier.de, gerne mit Bildern, Videos und einer kurzen Beschreibung zu Ihrem Projekt. Auch Kontaktdaten wären hilfreich, falls wir noch Rückfragen haben.

Wir sind gespannt!