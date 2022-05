Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Bande überfällt auf Villinger Brücke jungen Mann: Doch der setzt sich zur Wehr

Der 26-Jährige kommt aus der Innenstadt und will in Richtung Landratsamt. Da greifen ihn fünf Männer mit Waffen an. Er kann sie in die Flucht schlagen.