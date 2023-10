Um den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen, haben die Freien Wähler den Antrag gestellt, für die Förderung von Balkon-Photovoltaik-Anlagen 200.000 Euro bereitzustellen. Pro Anlage sollen die Bürger 200 Euro Zuschuss erhalten, so die Idee.

Im Technischen Ausschuss ist über diesen Antrag kontrovers diskutiert worden. Ergebnis war eine Empfehlung für den Gemeinderat bei neun Ja-, fünf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen, für die Ausarbeitung einer Förderrichtlinie für energie- und klimapolitische Projekte.

Stadt will eine generelle Förderrichtlinie

Die Stadtverwaltung hatte in der Vorlage bereits ausgeführt, den Antrag der Freien Wähler abzulehnen und dafür eben diese Förderrichtlinie auszuarbeiten. Begründung von Bürgermeister Detlef Bührer: Man müsse an den Haushalt denken und nach Aussage der Stadtwerke laufen Balkon-Anlagen extrem gut. Eine Förderung sei hier gar nicht notwendig.

Außerdem wolle man eben nicht nur diese spezielle Art herausgreifen und fördern, sondern ein Gesamtprogramm auflegen.

Region ist denkbar schlecht aufgestellt

Dirk Gläschig von den Freien Wählern meinte dazu: „Aus unserer Sicht wäre es ein einfaches, ein solches Förderprogramm auf den Weg zu bringen, das wären ja kleine Beträge.“ Jede Balkon-PV-Anlage helfe in der „denkbar schlecht aufgestellten Region“ in Sachen erneuerbarer Energien.

„Der Charme ist ja, der Bürger selbst und auch der Mieter, investiert eigenes Geld und verbessert die Situation der Stadt und nutzt Strom selbst“, so Gläschig. Dies werde in vielen anderen Städten so umgesetzt.

Förderung wäre ein Einmal-Effekt

Edgar Schurr von der SPD sieht keinen Fördereffekt: „Mir wäre eine Förderung lieber, die nicht als Einmal-Effekt verpufft.“ Frank Bonath (FDP) lehnte den FWV-Vorstoß und auch den Änderungsantrag der Verwaltung rundweg ab. „Das ist eine typische Aufgabe, die Privatleute übernehmen müssen.“

Warum die Freien Wähler den Konsumhaushalt unterstützen wollen, sei der FDP ein Rätsel. „Wir müssen an unseren Sachen arbeiten, wir müssen die Wärmenetze voranbringen, wir haben so massive Aufgaben, die wir angehen müssen.“ Der Zuschuss für die PV-Anlagen wäre ein reiner Mitnahmeeffekt.

Klimarelevante Aspekte Balkon-PV-Anlagen können, neben der Abdeckung der Grundversorgung der Haushalte, auch deutlich zur Erhöhung des erneuerbaren Stromanteils in Villingen-Schwenningen und damit zur Energiewende beitragen, schreibt die Stadtverwaltung in der Vorlage. Entsprechend der Energie- und CO 2 -Bilanz für Villingen-Schwenningen entfallen 22,4 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs auf den Stromsektor (25,4 Prozent auf Kraftstoffe und 52,2 Prozent auf Wärme). Vom gesamten Stromverbrauch wird der größte Anteil, über 85,5 Prozent, über konventionelle Stromproduktion erzeugt. Insgesamt liegt der Anteil der Stromerzeugung durch erneuerbaren Energie in Villingen-Schwenningen bei elf Prozent. Der Bundeschnitt liegt bei 45 Prozent (2020).

Keine Einmischung der Stadt notwendig

Das vorgeschlagene Förderprogramm sei auch keine gute Idee: Es binde Personal und werde sicher nicht so ausgestattet sein, dass es wirklich von Nutzen ist. Bonath weiter: „Wir haben so viele Aufgaben, die uns der Bund zuschustert, dass wir nicht Aufgaben vom Bund übernehmen sollten. Das bedarf keiner Einmischung der Stadt.“

Olaf Barth von der AfD schloss sich den Aussagen von Schurr und Bonath an: „Wir brauchen keine Förderung der Balkon-PV-Anlagen.“

Olaf Wuttge-Greimel, beratender Architekt im Gremium, schlug vor, die Förderung nur an Mieter auszuzahlen: „Das wäre dann ein langfristiger Effekt.“

Hick-Hack vor der Abstimmung

Vor der Abstimmung gab es noch einigen Hick-Hack, über welche Anträge zuerst abgestimmt werden müsse, schlussendlich fand sich eine Mehrheit dafür, dass die Verwaltung eine Förderrichtlinie für energie- und klimapolitische Projekte ausarbeiten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorlegen soll. Damit gibt es also erstmal kein Geld für Balkon-PV-Anlagen.

