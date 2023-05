Der städtische Seniorenrat, zusammengesetzt unter anderem aus Vereinen, Verbänden, Ortschaften und Organisationen sowie Pflegeeinrichtungen, leistet als Ansprechpartner für ältere Menschen eine wichtige Arbeit für die Stadtgesellschaft. „Ich möchte meine Wertschätzung und den Dank der Stadt VS ausdrücken, denn sie leisten hier als Ehrenamtliche eine sehr wichtige Arbeit, wenn man sieht, wie der Anteil der Seniorinnen und Senioren in unserer Gesellschaft steigt“, so Bürgermeister Detlev Bührer, der in Vertretung des Vorsitzenden Oberbürgermeister Jürgen Roth die Vollversammlung leitete. Zwei Themen, mit denen es Berührungspunkte mit dem Dezernat II gibt, sprach Bührer an.

„Ganz wichtig ist mir die Barrierefreiheit des Münsterplatzes, die wieder aktuelles Thema ist“, so der Bürgermeister. Es sei geplant, den Pflasterbelag der Hauptwege auf dem Münsterplatz abzufräsen. Der Pflasterbelag solle für Rollstuhlfahrer und Menschen, die einen Rollator benötigen, wieder gut nutzbar sein. „Die Planung sieht so aus, dass der Rundweg um und der Zugang zum Münster sowie der Weg zu den Haupteingängen der Stadtbibliothek und der Volkshochschule abgefräst werden sollen“, berichtete Bührer. In der nächsten Haushaltsplanberatung solle das Thema aufgegriffen werden.

Bührer informierte weiter, dass man derzeit in den Vorbereitungen zur neuen Ausschreibung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖNPV) sei. „Mir ist es dabei wichtig, dass die aus haushalterischen Gründen gestrichene Haltestelle beim Pflegeheim an der Schramberger Straße in Schwenningen mit aufgenommen wird“, sagte Bührer.

Als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Villingen gab Bührer bekannt, dass der ehemalige Seniorentreff als „Café Dunant“ im Katzenstüble „Zur hoorige Katz“ am Romäusturm wieder angeboten wird: „Ich möchte Sie dazu ermuntern, die Einrichtung zu besuchen. Neben Kaffee und Kuchen soll es künftig auch Vorträge und Ausflüge geben“, so Bührer. Geschäftsführer Michael Moser informierte in seinem Bericht, dass das Kino für Senioren wieder jeweils am letzten Mittwoch im Monat in der Blue Boxx in Villingen stattfindet.

„Die Sprechstunden in Villingen werden rege besucht und wir konnten vielen Senioren helfen“, so Moser. Wünschen würde man sich, dass in Schwenningen mehr Senioren in die Sprechstunden kommen. „Wichtiges Thema in den Sprechstunden ist die Vorsorgemappe, die wir verteilen und Fragen dazu beantworten“, sagt Moser. Man biete denjenigen, die nicht mehr das Haus verlassen können, auch Hausbesuche an. „Im Juli wird der Seniorenrat in Mühlhausen einen Vortrag zur Vorsorgemappe anbieten und die Arbeit des Seniorenrates vorstellen“, kündigt Moser an.

Bei den Wahlen wurden Michael Moser als Geschäftsführer und Dieter Scheu als sein Stellvertreter sowie Schriftführerin Johanna Moser wiedergewählt. 23 Mitglieder aus Vereinen, Verbänden, Kirchengemeinden, Ortschaften, Pflegeeinrichtungen und sachkundigen Bürgern wurden in den Ausschuss gewählt. Darunter Melanie Pees, Prokuristin und zuständig für Wohnungswirtschaft und Sozialmanagement in der Baugenossenschaft Familienheim, die in ihrem Vortrag das Sozialmanagement im Familienheim vorstellte.

„Angefangen hat es vor 17 Jahren mit einer Kooperation mit dem Diakonischen Werk, und wir kooperieren seit Jahren mit der Stiftung Liebenau, die Menschen mit Behinderungen in vielen Bereichen des Lebens unterstützt“, so Pees. Das Thema Älterwerden habe man schon vor zwölf Jahren mit dem Projekt „Gemeinsam alt werden im Goldenbühl“ im Angebot. „Wir bieten hier einen Spieletreff an, eine Handarbeitsgruppe und am ersten und dritten Donnerstag im Monat bereiten Ehrenamtliche ein Mittagessen im Gemeindesaal der Kirchengemeinde Bruder Klaus zu“, berichtete Pees.

Für alle, die Besuch wünschen und nicht mehr aus dem Haus kommen, gebe es das Angebot „Besuch willkommen“ gemeinsam mit dem Diakonischen Werk und der evangelischen Kirche. „Wir haben noch acht Personen auf der Warteliste und suchen dringend Ehrenamtliche, die die Besuche übernehmen“, bat Pees in der Versammlung um Unterstützung.