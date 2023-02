Kokosmilch steht schon in den Regalen, Knäckebrot ebenfalls, und auch das Getränkesortiment kann sich schon sehen lassen.

Eröffnung am 23. Februar

In wenigen Wochen eröffnet in Schwenningen ein neuer Rewe-Markt und damit ein weiterer Vollsortimenter im Neckarstadtteil. Das Gelände der alten Ziegelei und später des Bauhofs wird seit einiger Zeit neu überbaut.

Schreiber Peter Scharbach verschraubt über den Kühlregalen Kabelverkleidungen. | Bild: Göbel, Nathalie

Andreas Golob geht inmitten der Regalreihen, die Vorfreude ist ihm anzumerken. Er wird den neuen Rewe-Markt als selbstständiger Kaufmann betreiben – für den 43-Jährigen ein Lebenstraum.

Sein Herz schlägt für Lebensmittel

„Ich habe es schon immer geliebt, zu kochen und mit Lebensmitteln zu hantieren“, sagt er. Schon als Kind habe ihn der Supermarkt in seinem Heimatort Fridingen an der Donau fasziniert.

Länger haltbare Waren und Non-Food-Artikel sind zu einem guten Teil schon eingeräumt. Rechts werden sich künftig frische Backwaren befinden. | Bild: Göbel, Nathalie

Mit einer Ausbildung zum Koch machte er seine Liebe zu Lebensmitteln zum Beruf, später kam noch eine Ausbildung zum Personal- und Dienstleistungskaufmann hinzu. Und jetzt also nach verschiedenen Stationen im Lebensmittelhandel ein eigener Supermarkt.

Die Weinhändler Dirk Fritz (links) und Holger Jauch helfen beim ersten Einräumen der Regale, damit die Sortierung stimmig ist. | Bild: Göbel, Nathalie

Seit drei Jahren arbeitet Andreas Golob bei Rewe, zuletzt als Marktmanager am Bodensee. Mit den Plänen der Handelskette, sich im neuen Schwenninger Wohnquartier anzusiedeln, ergriff er seine Chance und bewarb sich als Partner. Der Markt wird als Offene Handelsgesellschaft (OHG) betrieben. Golob und Rewe sind Mieter der Immobilie.

Der neue Markt in Zahlen Der neue Schwenninger Rewe verfügt über eine Verkaufsfläche von 1600 Quadratmetern. Wenn alles eingeräumt ist, werde man 21.000 unterschiedliche Produkte im Angebot haben, sagt Andreas Golob. Ergänzt wird das Angebot durch eine Salat- und eine Sushibar und die Filiale der Trossinger Bäckerei Link. Er werde 35 Mitarbeiter beschäftigen und will in absehbarer Zeit auch Kaufleute ausbilden. Der Markt hat künftig von 7 bis 22 Uhr geöffnet – nicht bis um Mitternacht wie der Rewe in Villingen. Das liegt daran, dass sich das Geschäft in einem Wohngebiet befindet. Hier gelten für Öffnungs- und Anlieferungszeiten strengere Regelungen.

Mit seinem eigenen, inhabergeführten Markt startet der Kaufmann in einem ruhigerem Fahrwasser als Anfang des Jahres 2020, als mit seinem Einstieg bei Rewe die Corona-Pandemie begann.

Hamsterkäufe und leere Paletten

„Eine verrückte Zeit“, sagt er rückblickend. Hamsterkäufe, Toilettenpapiermangel – für einen Marktleiter gibt es sicher schönere Zeiten als der Beginn der Pandemie. „Wenn eine Palette Toilettenpapier zum Einräumen im Markt stand, war sie schon leer, bevor wir auch nur angefangen hatten.“

Noch stehen hier Kartons, in vier Wochen die Kunden: Die Bedientheken für Käse, Wurst und Fleisch. | Bild: Göbel, Nathalie

Mangellagen wie diese muss der neue Markt-Chef derzeit nicht befürchten. Stattdessen darf er sich Gedanken darüber machen, welche regionalen Produkte er anbieten möchte und mit welchen Partnern von hier er dafür zusammenarbeiten könnte. Während ein Teil der Waren aus der Rewe-Zentrale kommt, hat Golob als Inhaber bei der Wahl der regionalen Produkte freie Hand.

Saisonale Küche ist Klimaschutz

Für den gelernten Koch ein wichtiger Punkt, wenn es um gesunde und zugleich nachhaltige Ernährung geht. „Ich koche auch privat nach wie vor wahnsinnig gerne und achte sehr darauf, saisonale Produkte zu verarbeiten.“

Jeder Bereich der Kühltheken kann separat angesteuert werden. | Bild: Göbel, Nathalie

Das ist auch für das Klima gut: Nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) entstehen 17 Prozent der klimaschädlichen Treibhausgase durch die Produktion, die Verarbeitung, den Transport und die Lagerung von Lebensmitteln.