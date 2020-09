von Roland Dürrhammer

1965 hatte der Bau der Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit begonnen, 1967 konnte das Gotteshaus in Pfaffenweiler offiziell geweiht werden. Nach der ersten Dachsanierung, bei der das Schieferdach durch Bitumenschindeln ersetzt wurde, erfuhr die Kirche in den vergangenen zehn Jahren zahlreiche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen. 2010 wurde die Heizung erneuert, 2011 die Orgel aufgefrischt, 2012 bekam der Innenbereich einen neuen Anstrich und von 2016 bis 2018 wurden der Pfarrsaal und dessen Fassade neu gestaltet. Jetzt steht das nächste Projekt an: Das Kirchendach wird instandgesetzt.

Schaden wird provisorisch repariert

Mit Sorge blickten die Verantwortlichen der Pfarrgemeinde auf das Dach des Gotteshauses, durch das es in den vergangenen Jahren immer wieder hineingeregnet hatte. Sturmtief „Sabine“ hatte dann im Februar endgültig dafür gesorgt, dass die zweite Sanierung des Kirchendaches mit 700 Quadratmetern Fläche nötig wird. Ein vier Quadratmeter großer Schaden musste nach dem Sturm zunächst provisorisch repariert werden, doch dies war nur eine kurzfristige Lösung.

Fenster werden auch abgedichtet

Daher wird das Problem nun angepackt. „Im Oktober geht es los und wenn das Wetter mitspielt, wird die Kirche nach zwei Wochen Bauzeit ein neues Dachsystem aus Aluminium haben“, sagt Markus Hettich, Vorsitzender des Bauausschusses. Die Kosten der Baumaßnahme, bei der auch die Fenster neu abgedichtet werden, liegen bei rund 200 000 Euro. Die Finanzierung erfolgt aus Rücklagen und aus dem laufenden Haushalt der Gemeinde, außerdem gibt es Zuschüsse von der Erzdiözese Freiburg. „Wir haben für die Baumaßnahme bewusst nicht schon wieder einen Spendenaufruf gestartet, weil uns die Gemeinde bei den Sanierungen in den vergangenen Jahren immer wieder mit einer tollen Spendenbereitschaft unterstützt hat“, sagt Birgit Busse, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit zwischen Brigach und Kirnach.

Gemeindemitglieder haben schon angepackt

Die Ministranten, die KJG und Gemeindemitglieder haben in einem Arbeitseinsatz alles rund um die Kirche vorbereitet, damit die drei regionalen Firmen nun mit den Bauarbeiten beginnen können. Die Kirchenbesucher müssen sich während der Baumaßnahme auf eine eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit von Parkplatz und Kirchplatz einstellen.