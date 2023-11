Kürzlich war ich mit der Bahn unterwegs, von Villingen nach Köln. Nicht ungewöhnlich für mich, mit der Bahn irgendwohin zu fahren, war ich seit der Einführung des Deutschlandtickets im Mai ja schon des Öfteren von Villingen per Zug unterwegs gewesen.

Erstaunen beim Betreten der Bahnhofshalle

Allerdings hatte ich immer das Fahrrad dabei, sprich, ich fuhr mit selbigem direkt über den Taxistand auf den Bahnsteig und bestieg hier den Wagen mit dem Fahrradabteil, meist in Richtung Bodensee oder Schwarzwald. Kürzlich jedoch, bei besagter Fahrt nach Köln, hatte ich ich auf das Fahrrad verzichtet und betrat, seit vergangenem Februar das erste Mal wieder, die Bahnhofshalle, um mir im Kiosk noch eine Zeitschrift für die lange Fahrt zu kaufen.

Eine Insel aus Holz

Und siehe da, in der Halle, wo sich mittendrin die Informationstafel mit den An- und Abfahrtszeiten der Züge befinden sollte, steht nun stattdessen eine Bank. Ach was, Bank, eine Insel aus Holz ist es, eine Oase, die zum Verweilen einlädt, mit grünen, runden, in Schotter gefasste Kugeln, äh ja, irgendetwas eben, das wie in Form gebrachte Büsche aussieht und damit wohlige Natürlichkeit ausstrahlen soll.

Nun, Holz ist im städtischen Forst reichlich vorhanden und passt zum Image der Stadt am Rande des Schwarzwaldes, wobei in Schotter gefasste Gärten, und seien sie noch so klein, seit August 2020 als Neuanlage verboten sind. Da es sich hier in der Bahnhofshalle allerdings definitiv um ein Kunststoffprojekt handelt, drücke ich ein Auge zu, im Gegenteil, das neue Sitzmöbel in der Bahnhofshalle ist ein echter Hingucker.

Was sagt der gestresste Reisende?

Vielleicht, so sinniere ich, ist dies auch eine Art Entschuldigung der Bahn für die quietschenden Züge, die seit geraumer Zeit nicht nur die Anwohner, sondern auch die Fahrgäste selbst nerven, eine echte Charmeoffensive sozusagen für den gestressten Reisenden, der, bevor er sich im Wagen sitzend niederlässt, hier schon eine Sitzgelegenheit vorfindet, um sich geistig auf den hörbaren Stress friedvoll einzustimmen.