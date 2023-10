Bereits am Sonntag belästigte ein Exhibitionist in der Villinger Bahnhofstraße zwei Frauen. Doch die Polizei meldete sich erst jetzt.

Passanten gesucht

Ein 23-Jähriger sprach laut Polizeiangaben gegen 19.30 Uhr am Villinger Bahnhof zwei junge Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren an. Kurz darauf entblößte er sich vor den Frauen, zeigte sein Geschlechtsteil und urinierte vor ihnen auf die Straße, was außer den beiden Geschädigten auch noch weitere Passanten mitbekommen haben sollen.

Die Polizei sucht diese Personen und bittet sie, sich als Zeugen bei der Kriminalpolizei zur Verfügung zu stellen und unter der Telefonnummer 07721 601-0 zu melden.

B31 Schwerer Unfall auf der B31: Motorradfahrer stößt mit Bagger zusammen Das könnte Sie auch interessieren

Der Vorfall wirft allerdings einige Fragen auf, die die Polizei am Freitag nicht mehr beantworten konnte. So veröffentlichte das Polizeipräsidium am 2. Oktober bereits eine Meldung über einen 23-Jährigen psychisch Kranken, der unter anderem durch Vandalismus und Belästigungen am Villinger Bahnhof auffiel. „Es handelt sich um dieselbe Person“, bestätigt eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Die erste Meldung las sich allerdings harmloser. Warum erst jetzt ausdrücklich von einem exhibitionistischen Vorfall die Rede ist, blieb unbeantwortet. „Wir suchen eben jetzt nach Zeugen“, teilt die Polizeisprecherin mit.