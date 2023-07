Im November berichtete der SÜDKURIER über einen jungen afrikanischen Bäckerazubi bei der Villinger Bäckerei Hilsenbeck, der um seine Abschiebung nach Italien bangen musste. Jetzt ist klar: Der junge Mann wird nicht abgeschoben.

Den 28. Mai haben Abdoulie Camara und seine Chefs, Miriam und Uwe Hilsenbeck von der gleichnamigen Villinger Bäckerei, lange herbeigesehnt. Mit Erreichen dieses Datums lief die Frist ab, in der die Rückführung des Mannes aus Gambia vom Verwaltungsgericht angeordnet, über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) festgesetzt und von der Unteren Ausländerbehörde in Villingen-Schwenningen hätte ausgeführt werden müssen.

Zur Person Abdoulie Camara kam 2017 über die Mittelmeerroute aus Afrika nach Europa. Erste Anlaufstelle war Italien. Nach dem so genannten Dublin-Verfahren hätte der heute 27-Jährige bei einer Abschiebung wieder in das Land zurück geführt werden müssen, in dem er in Europa erstregistriert wurde. Aufgrund der dortigen Regierung hätte Camara nach seiner Abschiebung laut Aussage von Klaus Meusel vom Job-Club VS, der auf das Schicksal des Mannes aufmerksam machte, widrigste Lebens- und Arbeitsumstände erwartet.

„Wir alle sind sehr froh und erleichtert.“ Uwe Hilsenbeck, Bäckereibesitzer

Tatsächlich teilte das BAMF mit einem nüchternen Schreiben mit, dass das Dublin-Verfahren gegen Abdoulie Camara aufgrund Fristablaufs abgebrochen wurde.

„Darüber sind wir alle natürlich sehr froh und erleichtert“, sagt Uwe Hilsenbeck. Denn Abdoulie Camara ist in den bislang zwei Jahren, in denen er bei der Bäckerei eine Bäckerlehre macht, zu einem wertvollen und unverzichtbaren Mitarbeiter geworden.

Asylverfahren kann hier starten

Ein bisschen Hoffnung schöpften die Hilsenbecks bereits durch das Ergebnis der Parlamentswahlen im September 2022 in Italien und der damit veränderten Migrationspolitik des Landes.

Doch erst mit der Nachricht, die ihnen Klaus Meusel vom Jobclub überbrachte, hatten sie Gewissheit, dass ihr Bäckerazubi nun in Deutschland bleiben und hier ein normales Asylverfahren durchlaufen kann.

Schwierigkeiten in Berufsschule

Wenngleich die Freude darüber groß ist, so ganz ungetrübt ist sie nicht. Denn Abdoulie Camara hadert – und zwar mit der deutschen Sprache und der Berufsschule.

Normalerweise würde er jetzt ins dritte Ausbildungsjahr kommen. Doch aufgrund seiner fehlenden Sprachkenntnisse ist nicht sicher, ob er das zweite Ausbildungsjahr wiederholen muss.

Kritik am Schulsystem

„In der Praxis gibt es keine Probleme, aber in der Theorie, weil er dem Unterricht sprachlich nicht immer folgen kann“, sagt Miriam Hilsenbeck. Nur ab und zu würde ein Berufsschullehrer ihm etwas auf Englisch erklären.

Sie kritisiert das Schulsystem. „Hier müsste mehr Sprachförderung in der Berufsschule stattfinden“, sagt sie. Auch mit Blick darauf, dass die deutsche Politik und Wirtschaft verstärkt auf die Lösung des Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel durch Zuwanderung aus dem Ausland setzen.

Zwar besucht Abdoulie Camara mehrmals die Woche nach Feierabend noch einen Deutschkurs. Doch das genügt offenbar nicht. Doch trotz dieses Umstandes sind er und die Familie Hilsenbeck froh, dass das Abschiebeverfahren abgewendet ist und Abdoulie Camara jetzt ein normales Asylverfahren durchlaufen kann. Ohne Angst haben zu müssen, mitten während seiner Ausbildung abgeschoben zu werden.