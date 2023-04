Die Babyklappen

Im Süden Baden-Württembergs gibt es Babyklappen in VS-Schwenningen, Freiburg, Singen und Friedrichshafen. Seit dem 21. April 2010 – beinahe zeitgleich mit VS-Schwenningen – wird in Singen am Hohentwiel eine immer noch existierende Babyklappe ganz in der Nähe des Krankenhauses eingerichtet. Inzwischen wurden sieben Kinder dort abgelegt. „Ich hätte nie gedacht, dass es einmal so viele werden“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende Hans Teschner.