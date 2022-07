Am Abend des 19. Juli ist es im Kreuzungsbereich der Straße „Am Krebsgraben“ und der Berliner Straße zu einem Unfall gekommen. Eine Autofahrerin zog sich laut Pressemitteilung der Polizei leichte Verletzungen zu und es entstand ein Schaden in Höhe von rund 45.000 Euro.

Autos prallen auf Kreuzung zusammen

Eine 42-jährige Fahrerin eines Daimlers war gegen 23 Uhr auf der Straße „Am Krebsgraben“ in Fahrtrichtung Mönchweiler unterwegs und fuhr an der Kreuzung in die Berliner Straße ein. Hierbei prallte sie mit einer auf der Berliner Straße Richtung Innenstadt fahrende 59-jährigen Renault-Fahrerin zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Renault-Fahrerin leicht und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Daimler auf eine Höhe von rund 30.000 Euro und am Renault auf 15.000 Euro.