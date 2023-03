Bei einem Unfall auf der B27 in Villingen-Schwenningen ist ein 41-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Sein Wagen war am Montagabend frontal in einen Sattelschlepper auf der Gegenfahrbahn gekracht.

Nach ersten Ermittlungen befuhr das Auto die B27 von Schwenningen in Richtung Rottweil. Gleichzeitig soll, so ein Polizeisprecher weiter, ein Lastwagen mit Aufleger auf der Bundesstraße in Richtung Bad Dürrheim gefahren sein. Auf Höhe des Flugplatzes Schwenningen soll das Auto, so weiter die Polizei, auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Der Personenwagen sei dort gegen das vorne links gegen dass Führerhaus des Lasters geprallt.

Feuerwehr muss Brand löschen

Durch die Wucht des Aufpralles sei der Lastwagen nach links in den Straßengraben geschleudert. Das Auto sei teilweise unter dem umgekippten Transportfahrzeug zum Liegen gekommen. Der Lastwagen war laut Polizei mit großen Papierrollen beladen. Das Auto habe zu brennen begonnen, die Feuerwehr habe die Flammen rasch löschen können, wird weiter geschildert.

Hauptverkehrsroute bis nach Mitternacht zu

Der Autofahrer sei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Lastwagenfahrer erlitt offenbar nur leichte Verletzungen. Die B27 war vor Schwenningen bis weit nach Mitternacht gesperrt. Ein Grund: Der umgekippte Lastwagen blockierte einen Teil der Fahrbahn. Im Zuge der Aufräumarbeiten wurden durch ein Bergeunternehmen zunächst die tonnenschweren Papierrollen anderweitig verladen, danach wird das Zugfahrzeug sowie der Aufleger aufgestellt.

Der 41-jährige Autofahrer erliegt am 20. März noch am Unfallort seinen Verletzungen. | Bild: klemm

Zur Klärung der Unfallursache wurde vor Ort ein Unfallgutachter bestellt, die Verkehrspolizei aus Zimmern hat die Unfallermittlungen vor Ort übernommen. Der Gesamtschaden wird mit 162.000 Euro beziffert, so ein Sprecher der Beamten abschließend.

Zur Klärung des Unfallherganges werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Telefon-Nummer 0741 348790 zu melden.

In der Region beobachten die Beamten eine Steigerung der Unfallzahlen. Dies geht aus einer neuen Statistik hervor.