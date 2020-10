Ein Unfall mit einem schwer verletzten Autofahrer und hohem Sachschaden hat sich nach Polizeiangaben am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, auf der Landesstraße 178 zwischen Obereschach und Villingen ereignet. Ein 69-Jähriger war mit einem Audi A 5 in Richtung Villingen unterwegs, als er Höhe der Einmündung nach Sommertshausen nach links von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Ein Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, an seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro, teilt die Polizei mit.