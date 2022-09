Ab Montag, 19. September, werden auf dem Nordring Ausbesserungsarbeiten am Straßenbelag erfolgen. Zwischen der Wieselsbergstraße und der Salzgrube muss die Mittelnaht instand gesetzt werden, was eine temporäre Vollsperrung notwendig macht, so heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Damit der Berufsverkehr nicht zu stark belastet werde, sei die Straße tagsüber lediglich zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt.

Die Arbeiten dauern etwa drei Tage und werden je nach Wetterlage variabel über die Woche verteilt.

Die Umleitung erfolgt über den Habsburgerring, die Schwenninger Straße und die Klinikstraße.