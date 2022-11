Die Markierungsarbeiten in der Villinger Straße in VS-Schwenningen sind abgeschlossen. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Der Abschnitt zwischen der Arminstraße und der Grabenäckerstraße ist für den Verkehr demnach wieder freigegeben.

„Im Zuge der neuen Wohnbebauung mit Verbrauchermarkt auf dem Gelände der alten Ziegelei wurde eine neue Fußgängerlichtsignalanlage für eine sicherere und einfachere Überquerung der stark befahrenen Straße gebaut“, schreibt Pressesprecherin Oxana Zapf.

Zudem sei die Fahrbahnoberfläche in diesem Bereich im Zuge einer Deckensanierung erneuert worden. Die Technischen Dienste VS haben außerdem kleinere Reparaturarbeiten am Geh- und Radweg vorgenommen.