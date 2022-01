Dramatische Augenblicke mitten in der Nacht zwischen Peterzell und dem Villinger Kurgebiet: Plötzlich gerät ein Auto während der Fahrt in Brand. Der Fahrer kann sich unverletzt retten – dann rückt schon die Feuerwehr an.

In Flammen ist ein Fahrzeug in der Nacht zum Samstag an der Peterzeller Straße zwischen Mönchweiler und Villinger Kurgebiet aufgegangen. Das Auto brannte dabei komplett aus. Das Fahrzeug ist offenbar aufgrund eines technischen Defekts in Brand