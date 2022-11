Was ist bei den katholischen Frauen los? Die katholische Frauengemeinschaft (kfd) der Pfarrei St. Fidelis in Villingen, die 90 Jahre lang existierte, hat sich jetzt in Villingen aufgelöst. Die katholische Frauengemeinschaft Bad Dürrheim, immerhin 100 Jahre alt, hat kürzlich den Austritt aus dem Verband erklärt. Mehrere andere Pfarrgruppen im Dekanat Schwarzwald-Baar sind diesen Schritt in den vergangenen Monaten ebenfalls gegangen.

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) nicht irgendein Verband. Mit 350.000 Mitglieder bundesweit ist er einer der größten Frauenverbände Deutschlands überhaupt. Er setzt sich, durchaus sozialkritisch, ein für die Interessen von Frauen in Kirche, Politik und Gesellschaft.

Seit einem Jahr kriselt es

Auf Dekanatsebene Schwarzwald-Baar-Kreis gehörten dem Verband bis 2020 rund 1800 Frauen in 22 Pfarrgruppen an. Doch seit einem Jahr kriselt und bröckelt es an dieser Basis. In den vergangenen zwölf Monaten haben sechs Pfarrgruppen den kfd-Verband verlassen: Die Frauengruppen aus Aulfingen, Bad Dürrheim, Geisingen, Leipferdingen, Kirchen-Hausen und Niedereschach. Darüber hinaus haben sich die katholischen Frauengemeinschaften in Blumberg und St. Fidelis in Villingen selbst aufgelöst.

Diese Welle, vor allem die sechs Verbandsaustritte, haben die Vorstandsfrauen auf Dekanatsebene in den vergangenen Monaten kalt erwischt. Ausgelöst wurden sie im Grunde durch eine organisatorische Neuregelung, die hauptsächlich die Verbandsstruktur in der Erzdiözese Freiburg betritt, schildert die Dekanatsvorsitzende Claudia Johannsen auf SÜDKURIER-Anfrage.

Katholische Frauengemeinschaft Deutschland Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) ist mit rund 350.000 Mitgliedern in 3600 Gemeinschaften der größte katholische Frauenverband und einer der größten Frauenverbände Deutschlands. Er geht zurück auf die ab 1856 gegründeten Bruderschaften christlicher Mütter. Die kfd ist Interessenvertretung für Frauen in Kirche, Politik und Gesellschaft, bietet aber auch eine Gemeinschaft für Frauen. Die kfd-Pfarrgemeinschaften sind Begegnungsstätte für ihre Mitglieder und bieten kulturelle und soziale Dienste. Auch haben sie in vielen Kirchengemeinden eine wesentliche Bedeutung für das Gemeindeleben.

In der Erzdiözese war nämlich ein Großteil der Frauengruppen gar nicht im kfd-Bundesverband vertreten, sondern führte ihre Mitgliedsbeiträge nur an die Erzdiözese ab. Die anderen war zugleich auch Mitglied im Bundesverband, was mit einem etwas höheren Mitgliedsbeitrag verbunden war.

2019 beschloss die Diözesanversammlung in Freiburg, darüber zu diskutierten, ob die betroffenen Basisgruppen nicht die volle Mitgliedschaft im Bundesverband übernehmen wollten. Schließlich, so argumentierte die kfd-Diözesanleitung, profitierten ja auch die kleinen Pfarreigruppen von der Verbandsarbeit auf gesellschaftlicher, kirchlicher und politischer Ebene. Von den 45.000 Mitgliedern des kfd-Diözesanverbandes Freiburg waren damals nur 13.000 im Bundesverband Mitglied.

Widerstand gegen „Zwangsmitgliedschaft“

Dieser längst überfällige Klärungsprozess ging allerdings unerwartet auch nach hinten los: Die Diskussion entwickelte in der Coronazeit nach Beobachtung von Claudia Johannsen eine eigene Dynamik mit einer unerwarteten Wendung. In einigen Frauengruppen formierte sich Widerstand gegen eine vermeintliche „Zwangsmitgliedschaft“ und gegen höhere Beiträge. Allerdings ging es dabei lediglich um eine Erhöhung um zwölf Euro im Jahr.

Die Gründe dieses Widerstands seien „vielschichtig“, sagt Claudia Johannsen. Vor allem: „Die Vorteile einer Mitgliedschaft im Bundesverband wurden nicht wertgeschätzt.“ Möglicherweise seien in der Kommunikation schon in den vergangenen Jahren Fehler gemacht worden, mutmaßt Claudia Johannsen.

Immerhin fünf Pfarrgruppen haben sich entschieden, im Verband zu verbleiben: in Döggingen, Hochemmingen, Obereschach, Riedöschingen und Schönwald. Doch die erwähnten sechs Gruppen sind ausgetreten. Diese können sich nun zwar auf Pfarrei- und Ortsebene weiter treffen und ihre Arbeit fortsetzen. Doch sie verlieren ihre finanzielle Autonomie und müssen ihre Vereinskasse abgeben.

Ob diese offenen Strukturen langfristig Bestand haben können, sei mit einem Fragezeichen zu versehen, meinte die Dekanatsvorsitzende Johannsen. Gleichwohl, so betont sei, seien auch die ausgetretenen Frauengruppen weiterhin gerne bei den Veranstaltungen der kfd gesehen.

Blumberg Überalterung zwingt zu bitterem Schritt: Die Katholische Frauengemeinschaft löst sich auf Das könnte Sie auch interessieren

Schmerzliche Selbstauflösungen

Schmerzlich getroffen hat den Verband auf Dekanatsebene darüber hinaus die Selbstauflösung der beiden Frauengruppen der Parreien St. Fidelis in Villingen sowie in Blumberg. Hier ist der Hintergrund indes ein anderer. Zutage tritt hier ein Generationsproblem. Mehrere katholische Frauengemeinschaften sind über die Jahre gemeinsam alt geworden. Viele Vorstandsfrauen stehen schon seit vielen Jahren an der Spitze und finden keine jüngeren Nachfolgerinnen.

Die Frauengemeinschaft der Pfarrei St. Fidelis in Villingen hat sich jetzt aufgelöst. Hier genießen einiger Mitgliederinnen das letzte gemütliche Beisammensein in vertrauter Runde beim Abschlussfest. | Bild: Barbara Preiser

„Die Besuche unserer Treffen sind immer weniger geworden“, berichtet beispielsweise Christa Distel, eine der Vorstandfrauen in der Frauengemeinschaft von St. Fidelis in Villingen. Die Frauengruppe sei im fortgeschrittenen Alter. Damit sei alles schwieriger geworden. Früher habe die Gruppe für einen Ausflug einfach einen ganzen Bus vollgemacht, zuletzt aber mangels Teilnehmerinnen aufwendig individuelle Fahrgemeinschaften organisieren müssen. „Wir haben daher unser Jubiläum zum 90. Bestehen genutzt, um uns aufzulösen“, erläutert Distel.

Es fehlt an jüngeren Frauen

Das Altersproblem sieht auch Claudia Johannsen. „Es finden sich kaum neue Mitglieder, die Verantwortung übernehmen wollen“, berichtet sie. Für jüngere Frauen seien die Vereinsstrukturen nicht mehr zeitgemäß. Frauen mit Familie seien oft berufstätig und darüber hinaus immer weniger bereit, dauerhaft Vereinsarbeit zu übernehmen.

Claudia Johannsen, die Dekanatsvorsitzende der katholischen Frauengemeinschaften, stellt fest: „Es finden sich kaum neue Mitglieder, die Verantwortung übernehmen wollen.“ | Bild: V.Schmider

Hinzu kommt: Im Rückgang der Frauengemeinschaften spiegelt sich der kirchliche Bedeutungsverlust in der Gesellschaft wieder. Auch immer mehr Frauen kehren der Kirche den Rücken. „Die Bereitschaft von Frauen, sich in kirchlichen Gruppen einzubringen, schwindet“, hat Johannsen beobachtet.

Binnen eines Jahres ist nun die verbandsorganisierte katholische Frauengemeinschaft auf Dekanatsebene von 22 auf 14 Gruppen zusammengeschrumpft. Rund ein Drittel ist weggebrochen. Ein tiefer Einschnitt.

Der Wendepunkt soll zum Neuanfang werden

Wie soll es nun weiter gehen? Anfang Dezember, so berichtet die Dekanatsvorsitzende, ist eine Klausurtagung geplant. „Wir wollen die Agenda der nächsten zwei Jahre beraten“, kündigt sie an. Ein Ziel: Die verbliebenen Frauengruppen sollen künftig besser vernetzt und unterstützt werden. Claudia Johannsen begreift die aktuelle Entwicklung vor allem als eines: „Es ist ein Wendepunkt, aus dem wir versuchen werden, einen Neuanfang zu machen.“