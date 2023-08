Ausgerechnet auf der Polizeiwache in der Villinger Waldstraße hat ein 37-jähriger Mann am Samstag gegen 17 Uhr randaliert. Er war wegen einer Selbstanzeige auf die Wache gekommen, teilt die Polizei mit. Dabei redete sich der Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, immer mehr in Rage und begann, um sich und gegen die Einrichtung zu schlagen.

Türöffner beschädigt

Dabei beschädigte er einen elektronischen Türöffner, wobei Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro entstand. Mehreren Polizisten gelang es, den 37-Jährigen unter Kontrolle zu bringen und zu beruhigen. Ein Arzt wies ihn anschließend in eine Klinik ein.

