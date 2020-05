Am Gymnasium am Hoptbühl werden seit Montag die 11. und 12. Klassen unterrichtet, wie Schulleiterin Simone Duelli-Meßmer sagt. „Wir nutzen die großen Räume, zum Teil auch die Aula dafür“, sagt sie. Statt der 600 Schüler, die normalerweise unterrichtet werden, sind seit Montag um die 140 Lernende da. Einen Schichtbetrieb musste das Gymnasium am Hoptbühl nicht einführen.

Deutsch-Lehrerin Yvonne Erny und ihre Schüler der 12. Klasse am Gymnasium am Hoptbühl bereiten sich auf die Abiturprüfung vor. In den ersten Minuten des Unterrichts, die hier zu sehen sind, wurden die Schüler nochmal auf die Hygiene- und Abstandsregeln aufmerksam gemacht. Diese hatten alle schon vorab zugesendet bekommen. | Bild: Gymnasium am Hoptbühl

Die Räumlichkeiten seien groß genug, um den Mindestabstand einhalten zu können. Daher müssten die Schüler auch keinen Mundschutz tragen. Es gebe auch keinen, der einen auf hatte. „Es hat sich ein bisschen so wie nach den Sommerferien angefühlt“, erzählt die Schulleiterin. Man habe bei den Schülern und Lehrern eine gewisse Anspannung gemerkt.

Schwarzwald-Baar-Kreis Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis: Das sind die aktuellen Zahlen und Entwicklungen Das könnte Sie auch interessieren

Die Schule betreten haben und werden die Schüler der beiden höchsten Klassen über vier verschiedene Eingänge. Während die Zwölftklässler auf ihre Abitursprüfung vorbereitet werden, wird bei den Elftklässlern laut Duelli-Meßmer geschaut, auf welchem Stand sie derzeit sind. Alle anderen Jahrgänge werden auch weiterhin von daheim aus unterrichtet.

Mönchweiler Schulstart auf Abstand: der neue Schulalltag an der Gemeinschaftsschule Mönchweiler in Bildern Das könnte Sie auch interessieren

Bis alle Lernenden wieder ans Gymnasium können, wird es wohl noch etwas dauern. „Ich denke, es wäre möglich, dass bis zu 300 Schüler kommen“, sagt Duelli-Meßmer. Dann könnten die Hygiene- und Abstandsregeln noch eingehalten werden. Vorher sei ein voller Schulbetrieb nicht machbar. Die Schüler, die schon da sind, spüren laut Duelli-Meßmer eine Mischung aus Respekt und Verunsicherung. Sie sagt aber: „Generell sind sie froh, wieder in die Schule zu dürfen.“

Bild: Matthias Jundt/Alexander Chlup

Eine „gute Stimmung“ hat auch Christoph Käfer, stellvertretender Schulleiter und Abteilungsleiter des Gymnasiums an den St.-Ursula-Schulen, am Montag wahrgenommen. Neben den Schülern der Notfallbetreuung werden alle Abschlussklassen in den Fächern unterrichtet, in denen schriftliche Prüfungen stattfinden. Somit sind statt 600, zirka 150 Schüler vor Ort.

Bild: Matthias Jundt

Pro Klasse gebe es maximal 18 Schüler. „Wegen der geringeren Anzahl der Fächer, können wir den Mindestabstand einhalten“, sagt Käfer. Außerdem wurden in der Schule „Einbahnstraßen“ eingerichtet. Auch die Pausen seien entzerrt worden, Desinfektionsmittel steht bereit.

Video: Matthias Jundt

Für die Realschüler wurde sogar die Sporthalle zum Unterrichtsraum umfunktioniert. Die Schüler müssen außerhalb des Unterrichts im Schulgebäude einen Mundschutz tragen. „Das hat unser Schulträger vorgeschrieben“, sagt der stellvertretende Schulleiter.

Bild: Matthias Jundt

Die jüngeren Schüler erhalten dagegen weiter Heimunterricht. „Manche Eltern wollen nichts Digitales. Für die unteren Jahrgänge werden ohnehin alle Unterlagen ausgedruckt. Die älteren Jahrgänge arbeiten mithilfe einer digitalen Plattform“, sagt Käfer.

Die stellvertretende Schulleiterin der Goldenbühl-Schule, Kristin Hauser, bei der Organisation der angepassten Stundenpläne. | Bild: Hans-Juergen Goetz

„Die Kinder sind alle da und sehr zufrieden“, sagt Kristin Hauser, stellvertretende Schulleiterin der Goldenbühl-Gemeinschaftsschule. Etwa 100 Schüler der Abschlussklassen der Haupt- und Realschulklassen sind am Montag erstmals nach sieben Wochen wieder in Schule gekommen.

Überall in den Fluren der Schulgebäude finden sich entsprechende Abstandsmarkierungen auf den Böden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Im regulären Betrieb sind es 460. Sie bereiten sich auf die am 20. Mai beginnenden Prüfungen vor. „Unsere Schüler freuen sich, dass es wieder los geht“, sagt Hauser weiter. Jede Gruppe habe maximal 14 Schüler. Sie alle werden in extra eingerichteten Pavillons unterrichtet. In den Pausen bleiben die Gruppen beisammen und werden nicht gemischt. Von einem regulären Betrieb ist aber auch die Goldenbühl-Schule noch weit entfernt.