Wer schon einmal auf Facebook unterwegs gewesen ist, wird womöglich schnell festgestellt haben, dass der Hass, Beleidigungen und Rassismus im größten sozialen Netzwerk der Welt nicht selten vorkommen. Daher hatten US-Bürgerrechtsorganisationen im Juni dazu aufgerufen, dass Firmen ihre Werbung auf Facebook einstellen. Diesem Aufruf ist unter anderem Getränkegigant Coca-Cola nachgegangen. Das Unternehmen verzichtete 30 Tage auf Werbung.

Das macht auch die Autowelt Schuler aus Villingen so. „Wir sind zufällig über eine Seat-Beraterin auf die Aktion aufmerksam geworden“, sagt Frauke Zimmermann, Abteilungsleiterin Marketing und Digitalisierung, gegenüber dem SÜDKURIER. Die Geschäftsleitung in Person von Carina Reuß, geschäftsführender Gesellschafterin in dritter Generation, habe dann schnell entschieden, sich an der Aktion zu beteiligen.

Bild: Screenshot vom Facebook-Beitrag des Autohauses Schuler

Zwischen 1000 und 1500 Euro gebe das Unternehmen im Monat für Facebook-Werbung aus. Den gesamten Juli über habe die Autowelt keine Werbung auf Facebook geschaltet. Im August macht sie das aber wieder. Immerhin, so erzählt Zimmermann, kämen doch viele Kunden über Facebook zur Autowelt. Dennoch wollte man unter dem Schlagwort „stophateforprofit“ (Bitte stophateforprofit hiermit verlinken https://www.stophateforprofit.org) ein Zeichen setzen. „Wir haben die Hoffnung, dass auch andere Firmen mitmachen“, sagt Zimmermann weiter. Bislang aber sei die Autowelt noch alleine.

In einem nicht-werblichen Facebook-Post vom 10. Juli hatte die Autowelt auf ihre Aktion aufmerksam gemacht. Kommentare habe es dazu aber nicht gegeben, aber immerhin 14 Gefällt-mir-Angaben (Stand: 24. Juli). „Viele Menschen verstehen nicht, dass Facebook ein Unternehmen ist, das auf Gewinne aus ist. Vielen wissen nicht, dass das soziale Netzwerk Geld verdienen will“, so Zimmermann weiter.

Immerhin: Die Aktion der Autowelt Schuler und der Protest anderer Unternehmen zeigte bereits Wirkung. Facebook-Chef Marc Zuckerberg kündigte an, künftig stärker gegen Hass vorzugehen.