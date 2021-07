villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Aus der Traum: Biergärten dürfen nicht länger öffnen

Sang- und klanglos in der Versenkung verschwunden sind die Bemühungen aus den Reihen des Gemeinderates, die Öffnungszeiten der Gaststätten für die Biergärten in VS zu verlängern.