Es dauert zwar noch etwas, bis erster Advent ist, in Schwenningen können sich Besucher auf dem Adventsmarkt aber schon mal darauf einstimmen.

Seit Donnerstag, 23. November, hat der Markt geöffnet. Und schon von weitem strahlt die festliche Beleuchtung und lockt die Menschen auf den Muslenplatz.

Die Stadt hatte versprochen, einiges zu ändern und auf eine breitere Angebotspalette zu achten. Und so gibt es auf dem Markt einige Handarbeits- und Kunsthandwerkerstände.

Von der WIR GmbH sind Laura Floridia (links) und Lisa Erlenbusch vor Ort und geben den Besuchern Auskunft. | Bild: Rüdiger Fein

Mehr Stände mit Handwerk

Lisa Erlenbusch vom Stadtmarketing zählt acht Stände auf, an denen traditionelles Handwerk angeboten wird. Das seien vier mehr als noch im vergangenen Jahr.

Erstmals hat auch das Stadtmarketing einen eigenen Stand belegt und Laura Floridia und Lisa Erlenbusch geben den Besuchern gerne Auskunft.

Laura Scherer betreut den Keramikstand von Sonja Börner und verkauft ausschließlich handgefertigte Produkte. | Bild: Rüdiger Fein

Handgefertigte Keramik und gestrickte Mützen

Mit dabei in Schwenningen ist Laura Scherer, die den Keramikstand von Sonja Börner betreut. „Das ist alles individuell und handgefertigt“, so die Studentin der Nuklearmedizin.

An einem anderen Stand werden gestrickte Kopfbedeckungen angeboten und zwei Hütten weiter präsentieren sich die Freunde der Stadtbibliothek VS.

Der Winter kann kommen, die Kopfbedeckung ist wichtig und hier können Besucher sich modisch eindecken. | Bild: Rüdiger Fein

Das Programm In den nächsten Tagen wird ein buntes Rahmen- und Bühnenprogramm geboten. Die Höhepunkte der kommenden Woche: Kindertag: Am Dienstag, 28. November, verspricht der Kindertag Spaß und Unterhaltung. Es gibt ein buntes Programm mit Kinderkarussell, Märchenerzählungen und einer Bastelwerkstatt. Ein Studententag steht am Mittwoch, 29. November, von 15 bis 18 Uhr an. Studierende erhalten gegen Vorlage ihres Studentenausweises einen Euro Rabatt auf Heißgetränke. Am Samstag, 2. Dezember, ist Eistag mit einem Besuch der Eiskönigin Elsa, ihrer Schwester Anna und dem Schneemann Olaf aus dem Disneyfilm Frozen.

Immer wieder beliebt, heiße Maroni am Stand von Paula Hummel. | Bild: Rüdiger Fein

Heiße Maroni gehören zum Weihnachtsmarkt dazu

Natürlich kommt der Genuss nicht zu kurz. Paula Hummel steht an einem großen Kupferkessel und bietet heiße Maroni an. Außer den schmackhaften Esskastanien gibt es beispielsweise Wildgerichte oder die obligatorische Currywurst. Und natürlich darf der Glühwein in vielen Facetten auf keinem Weihnachtsmarkt fehlen.

Er hat das Rezept und lässt brennen: Rico Preusche (rechts). Sein Freund Andreas Herr unterstützt ihn beim Ausschank. Die Besucher haben die Wahl zwischen All in Gin und Glühgin. | Bild: Rüdiger Fein

Bioweinbauer Dirk Müller aus Frankenweide bietet diesen an. Die beiden Freunde Rico Preusche aus Schramberg und Andreas Herr können den in eigener Herstellung produzierten Gin oder den entschärften Glühgin empfehlen.

Hier können die Besucher die vielen Köstlichkeiten verzehren, die auf dem Markt angeboten werden. | Bild: Rüdiger Fein

Der Weihnachtsmarkt ist bis 3. Dezember (am 26. November ist der Markt geschlossen) auf dem Muslenplatz geöffnet und bietet eine breite Palette von Geschenkideen, traditionellem Handwerk und festlichen Leckereien.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Alle Informationen zu den Weihnachtsmärkten und Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit sind unter www.weihnachtsmomente-vs.de zu finden.

