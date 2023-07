In diesem Schuljahr war am Schulverbund am Deutenberg wieder einiges geboten: Erstmals wurden auf Initiative von Lehrer Moritz Schütz die Neckartage ins Leben gerufen. Bei den Neckartagen geht es darum, die Schüler für praktischen Umweltschutz zu sensibilisieren. Die Jahrgänge durften beim Müllsammeln rund um den Neckar erfahren, wieviel Müll in der Landschaft und im Neckar landet und sie wurden bei einem Workshop im Umweltzentrum darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, mit Plastik nachhaltig umzugehen. Darüber und über weitere Aktivitäten berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

Die SMV des Schulverbunds war in diesem Schuljahr wieder sehr engagiert, so kam unter anderem bei einer Los- und Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien ein Erlös von über 1000 Euro zusammen.

Nach wie vor ist der Schulalltag am Schulverbund geprägt durch eine anstrengende Auslagerungssituation mit drei Standorten. Für viele Schulklassen und Lehrkräfte war in den letzten Schulwochen Kistenpacken und Kistenschleppen angesagt. Alle am Schulleben Beteiligten warten nun gespannt auf den Wiedereinzug in den ersten Bauabschnitt, nachdem die Teilsanierung erfolgreich abgeschlossen werden soll.

Jetzt geht‘s in die Sommerferien

Mit großer Vorfreude und vielen guten Zeugnissen in der Schultasche geht es nun für die Schüler des Schulverbunds in die wohlverdienten Sommerferien. Einige haben dabei noch etwas Besonderes im Ranzen: Sie erhalten für ihre schulischen Leistungen im vergangenen Schuljahr einen Preis oder ein Lob.

Über ein Lob können sich folgende Schüler freuen: 5a: Guilia Jäger, Moritz Spruth, Finn-Luca Vas, Darian Wittek und Ariola Zogaj; 5b: Rand Al Jasem, Kristijan Blazekovic, Irini Doussou, Marko Konta, Lars Schlenker, Alicia Stancanelli; 5cR: Luis Devald, Shania Drewitz, Soraya Fontana, Defne Idil Gülcelik, Jasmina Marinkovic, Lea Puhlmann; 5dR: Iulian Copocian, Godessa Tarassow, Nico Vosseler, Adelina Wysotski; 5aW: Serena Pricillia Affo, Nick Kuchta, Andreea Gabriela Luca; 5bW: Kilian Jannis Dammert, Mahida Sabiri; 5cW: Premtona Esati, Kiara Mync, Milana Pezelj; 6aR: Mouna Alankar, Moritz Jakob Braun, Risto Marcovic, Tina Tomasic; 6bR: Moritz Heinrich Gröber, Alissa Kloss, Clara Marie Kunkel, Timo Martin, Pia Pusch, Mylie Sophie Rehn, Vanessa Stanke, Viktoria Wittmann; 6cR: Sascha-Sophi Feist, Leon Alexander Girew, Elena Angelina Laubinger, Jonas Ruff; 6dR: Hafssa Mkhater, Valza Sadikaj; 6aW: Melina Celaj, Yasmine Mountassir; 6bW: Albijon Celaj, Eva Dimitrievska, Nelli Kischenko; 6cW: Kabilash Ratneswaran; 7aR: Julien Effinowicz, Ilayda Gül, Valdrin Huseni, Alessia Kujanik, Ana-Maria Miuta, Alina Schleicher, Natanael Zah; 7bR: Vuk Grbic, Ziad Marsaoui; 7cR: Genta Amiti, Evelin Hadassa Hajas, Mia Marie Jurcevic, Sara Malkane, Arlind Mazrekaj; 7bW: Jasmina Mujic; 7cW: Lisa Eisenzapf, Angelina Leniqi; 8aR: Yasina Chouket, Valeria Grischin, Avicenna Raditya Kadarisman, John Kober; 8bR: Liliana Charlotte Bell, Lauren Silke Maria Krause, Danilo Ljubicic, Ioan Bogdan Pirlog, Celine Siegel; 8cR: Abdellah Bounadar, Karina Fink, Elena Manasievska, Clara Elisabeth Oder, Luisa Sophie Partenijevic; 8dR: Stavros Andreadis, Sara Esrafylian, Cassandra Furlan, Laura Emma Klotz, Lea Martini; 8bW: Leona Idrizaj, Vladislav Markus, Finya Maslauke; 8cW: Ayomide Daniel Oladipupo, Josipa Pilic, Luka Spaseski; 9aR: Elma Avdiu, Veronika Baimler, Christopher Girew; 9bR: Melisa Copur, Sofia Doussou, Melissa Kokot, Vitalii Majer, Lina Mil, Lea Müller; 9cR: Zeynep Ela Cetin, Zayneb Marsaoui.

Stolz auf einen Preis mit Buchgutschein dürfen sein: 5aR: Vivien Dercho, Hala Falyoun, Hristina Nikolova; 5bR: Mara Brunner, Katy Engstrom, Melissa Jakomet, Laurin Osimani und Mia Sulzmann; 5cR: Josy Di Gioia, Zuzanna Karbownik, Joshua Pasule, Cvetanka Ristevska; 5aW: Lara-Sophie Graf, Maria Kraus; 6aR: Noah Nelson Hirt, Lea Wiedmann; 6cR: Pavle Cuic, Denise Sabrina Geismar, Azer Koric; 6dR: Fiona Isaku; 7aR: Kiana Tyra Schäfer; 7cR: Abdul Rahman Al Molhem; 7bW: Toprak Cansin Filiz Fidan; 8aR: Colin Carenza, Kayla Drewes, Johanna Sophie Kimmich; 8cR: Seid Koric; 9aR: Alexandru-Ioan Bulz; Nora Krasniqi, Isabella Kreusel, Selin Yilmaz; 9bR: Nicole Pfeifer, Jonas Wilhelm; 9cR: Leon Bürk, Jaqueline Gappel; 9dR: Dominik Lorenz, Marie Zoe Matlok, Eleni Sefer.

Die Sonderpreise der Jahrgangsteams für besonderes soziales Engagement gehen an: Jahrgang fünf: Vivien Dercho (5aR), Antonela Leniqi (5aW), Mara Brunner (5bR), Dzhesika Asenova (5bW), Shahad Omar (5cW), Alysha Isenmann (5cR), Aldar Morad (5dR); Jahrgang sechs: Fiona Isaku (6dR); Jahrgang sieben: Laura Jauch und Vanessa Furlan (beide 7cR); Ioannis Myrkos (7bR); Anna-Maria Degraf (7dR); Vito Preininger, Felix Ciurar (beide 7dW); Jahrgang acht: Lauren Krause (8bR); Jahrgang neun: Bennet Jakob (9cR).

Der Sonderpreis für sehr gute Leistungen im Fach Sport wird verliehen an: Daniel Kryznyj (5aR); Raymond Zinke (5aW); Laurin Osimani (5bR); Junior Oladipupo (5bW); Haytham Alkhalaf (5cW); Yakine Alioui (5cR); Anastasia Crisac (5dR); Valdrin Huseni (7aR); Donika Zymberi (7bR); Aiden Hörner (7cR); Marcel Eirich (7dW); Noah Weber (7dR); Jasmina Mujic und Nika Mijatovic (7bW).

Über den Fortschrittspreis, der den größten persönlichen Fortschritt im Schuljahr würdigt, sei es auf sozialer oder Leistungsebene, dürfen sich freuen: Anna Dik (5aR); Roman Eirich (5aR); Hithursh Ratneswaran (5bR); Lilianna Novoselov (5bW); Fabian Popovic (5cW); Ecmel Cag (5cR); Alexandru-Elisei Frimu (5dR); Salam Sadika (7aR); Fabio Cuni (7bR); Yonatan Devecioglu (7dR) und Jana Licht (7bW).