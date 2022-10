von Roland Dürrhammer

Was bei Hunden beim Kommando „Aus!“ mal weniger oder besser funktioniert, scheint bei Hundebesitzern besser zu wirken. Ein „Aus!“ genügte, und es wurde sofort mucksmäuschenstill in der Neuen Tonhalle in Villingen, als Hundeprofi Martin Rütter den tosenden Applaus von 850 Besuchern beim Warm Up der neuen Show „Der will nur spielen“ unterbrach.

Eine große Bühne braucht Rütter nicht. Ein Stehtisch zum Abstellen der Wasserflasche genügt, um Frauchen und Herrchen auf eine unterhaltsame Reise durch die deutschen Hundehütten zu begleiten.

Mit stehenden Ovationen bedanken sich 850 Besucher beim Hundeprofi Martin Rütter für seine Bühnen-Show „Der will nur spielen“ in der Neuen Tonhalle in Villingen. | Bild: Roland Dürrhammer

Witzig mit unvergleichlicher Mimik, erbarmungslos ehrlich hinterleuchtet Rütter die Hund-Mensch-Beziehung, in der sich an diesem Abend manch Hundehalter wiedererkannte.

„Die Kinder möchten ein Hund zum Spielen, die Frau einen Kuschelhund und der Mann einen Rabauken“. Martin Rütter, Hundeprofi

„Das fängt schon bei der Auswahl des Hundes an“, wusste Rütter. Es werde häufig nur nach optischen Kriterien entschieden und nicht danach, ob der Hund zur Familie passe. „Die Kinder möchten ein Hund zum Spielen, die Frau einen Kuschelhund und der Mann einen Rabauken“.

Martin Rütter beherrscht die Bühne auch ohne Requisiten in seiner Show. | Bild: Roland Dürrhammer

Und wo würden außer beim Züchter Welpen gekauft? Im Internet. „Als ich zwölf war, gab es noch kein Internet, aber etwas ähnliches, den Quelle-Katalog, und dort wurden in den 70er Jahren schon Welpen verkauft und in Kartons auf Zügen und Lastkraftwagen versendet. Dalmatiner für 298 Mark, Cockerspaniel für 280 Mark“, erzählte Rütter. „Nichts hat sich beim Welpenverkauf in Deutschland in 50 Jahren verändert“.

Zur Person Martin Rütter (52) ist mit mehr als 25 Jahren der erfolgreichste Hundeexperte im deutschsprachigen Raum. 1995 eröffnete Rütter erste Hundeschule und entwickelte mit DOGS, Dog Orientated Guiding System, seine eigen Philosophie zur Hundeerziehung. Inzwischen gibt es ein Netzwerk mit mehr als 120 Hundeschulen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg, Mallorca, Südtirol und der Schweiz und rund 280 ausgebildeten Coachs, die nach DOGS Hund und Halter schulen. Rütter ist beliebter TV-Hundeexperte, Buchautor und Verfasser zahlreicher Publikationen. Seine erste Bühnen-Show „Hund-Deutsch/Deutsch-Hund“ wurde 2010 gezeigt. Mittlerweile tourt Rütter seit mit seinem fünften Bühnenprogramm „Der will nur spielen“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

In der Tat geht es aber heute mitunter noch viel schlimmer zu. Das zeigte Rütter dem Publikum in einer Passage seines Programm, in der es nichts zu lachen gab. Der Hundefachmann hatte sich auf Recherche über die Hintergründe des illegalen Welpenhandels in Europa begeben. Eindrücklich berichtete über die Ergebnisse, etwa die Zustände, wie in ungarischen Zuchtstationen Welpen regelrecht produziert werden.

Susanne Rosmislowsky aus Villingen hat einen Yorkshire Terrier-Mix aus dem Tierheim in Donaueschingen, der im Oktober 2020 ausgesetzt worden war. Auch sie schaut regelmäßig Martin Rütters Sendungen an. „Man nimmt ihm ab, dass er weiß, wie Hunde ticken“. | Bild: Roland Dürrhammer

Vom Hundeprofi gab es aber auch konkrete Tipps, wie essenziell das Spielen in der Hund-Mensch-Beziehung ist – und warum man dabei auf Holzstöcke besser verzichten sollte, weil diese große Verletzungsgefahren bergen. „Stellt Euch vor, ein geworfener Holzstock bleibt in der Wiese stecken und Euer Hund läuft mit voller Geschwindigkeit hinein“.

Jasmin Tivadar ist Hundetrainerin mit eigener Hundeschule in Hilzingen. „Den Tipp, wie man mit den Besuchern umgeht, die den Hund aufdrehen, nehme ich gerne mit“, schmunzelt Tivadar. Sie hat selbst einen holländischen Schäferhund und einen Bulldoggen-Dackel-Mix. „An Martin Rütter schätze ich, wie er sich mit Herzblut für Hunde einsetzt, die Hilfe benötigen.“ | Bild: Roland Dürrhammer

Und eine Frage aus dem Publikum beschäftigte sicherlich nicht nur eine Hundehalterin: „Wie bringe ich den Besuchern bei, den Hund zu ignorieren?“ Rütter: „Das Problem ist, der Besuch kommt und dreht den Hund mit Leckerlis auf. Ich habe das so gelöst und eine Feier angekündigt, in der sich alle in Schale werfen – und dann habe ich meinen Hund sich im Garten so richtig einsauen lassen. Die Botschaft war dann eindeutig“.

Fabienne Fischer aus Dauchingen hat ihre Eintrittskarte von ihrer Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das Spielen mit ihrem 18 Monate alten Mischling aus dem Tierheim nimmt sie aus diesem Abend mit. „Martin Rütter ist authentisch und bringt alles humorvoll und locker zur Sprache. Man nimmt es ihm ab, was er sagt“. | Bild: Roland Dürrhammer

Weitere Tipps und Hinweise gab es vom Hundeprofi und die Besucher dankten es ihm nach dem rund zweistündigen Programm mit stehenden Ovationen.