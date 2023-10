Jetzt können in der Regionalgruppe Villingen-Schwenningen der Europa-Minigärtner zehn Kinder im Alter von neun bis elf Jahren über 24 Monate hinweg zu Gartenexperten heranwachsen.

Die Europa-Minigärtner wurden von Bettina Gräfin Bernadotte von der Blumeninsel Mainau 2013 gegründet. Die Regionalgruppe VS ist eine von 19 Gruppen in Baden-Württemberg und wird seit zehn Jahren von Birgit Halter von Garten Halter aus Rietheim geleitet. „Die Kinder erleben in den zwei Jahren nicht nur die jahreszeitlichen Aufgaben eines Gärtners, sondern werden auch aktiv mitmachen – von der Ansaat bis zur Ernte“, so Halter beim Pressegespräch. Die Gruppe wird unterschiedliche Garten- und Landschaftsbaubetriebe besuchen. „Wir fahren unter anderem zu einer Baumschule, einem Produzenten von Zierpflanzen, die Kinder werden Kompost herstellen und in der Albert-Schweizer-Schule in Villingen bei Sarah Gründl alles über Floristik lernen“, zählt Halter auf. Aber es werde auch – und da freuen sich nicht nur die Jungs drauf – auf Baggern und anderem schweren Gerät mitgearbeitet.

Annika Rohloff hat schon bei den Minigärtnern mitgemacht und war begeistert, was sie dort alles gelernt hat. „Wir haben einen Obstbaum gepflanzt und erfahren, worauf zu achten ist, wie groß das Loch ausgegraben werden muss, dass der Baum richtig anwächst und auch Früchte trägt“, erzählt die 13-Jährige. Ihre Schwester Sophie ist bereits eingeschrieben und freut sich auf die gemeinsame Zeit, in der sie viel in der Natur verbringen wird und sicher auch neue Freundschaften schließen kann. Greta Tröndle macht auch mit, aber nicht, weil ihre Mutter sie angemeldet hat. „Ich war schon im Waldkindergarten und wir haben einen großen Garten zu Hause, in dem ich gern mithelfe. Ich möchte einfach noch mehr dazulernen“, sagt die Elfjährige. Auch die Eltern sind begeistert von dem Projekt, das einen besonderen Ausgleich zum Schulalltag darstellt. Lob für die bisherigen Minigärtner gab es von Birgit Halter, dass die Kinder es durchgehalten haben. „Es ist etwas Besonderes, zwei Jahre standhaft zu bleiben“, so Halter.

Einmal im Monat trifft sich die Gruppe für etwa zwei Stunden. „Der Januar ist gärtnerfrei“, informiert Halter, und auf unterschiedliche Wetterverhältnisse müsse man sich einstellen. „Garten- und Landschaftsbau ist eine Tätigkeit, die meistens draußen bei jedem Wetter stattfindet, nicht nur an sonnigen Tagen“, sagt Erwin Halter. Dafür sei man in der freien Natur, die Bewegung komme nicht zu kurz und es gebe auch mal schmutzige Hände.

„Auch wenn es nicht immer gelingt, Nachwuchs für den Gärtnerberuf zu gewinnen, ist es wichtig, dass die Kinder lernen, etwas mit den Händen zu arbeiten und wie Gemüse angebaut wird“, so die Teamleiterin. Zwei Auszubildende hat das eigene Unternehmen dieses Jahr, die Zahl an Schülern in der Berufsschule sei auch gestiegen.

„Die Themen Dachbegrünungen, Flächenentsiegelungen, Selbstversorgung sind Themen, die in den letzten Jahren verstärkt aufgekommen sind, und man könnte noch mehr tun, wenn es mehr Fachkräfte geben würde“, sagt Erwin Halter. Auch Gärtner würden dazu beitragen, das Klima zu verbessern.

Am Ende des Projektes gibt es bei Bettina Gräfin Bernadotte ein großes Abschlussfest auf der Insel Mainau und alle Teilnehmer bekommen ein Zertifikat ausgehändigt.